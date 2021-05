12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia: “Es posible salir, es posible ganarle”

Así lo expresó Ariadna García Vilurón, una tunuyanina que padece la enfermedad y que hace algunos meses comenzó a tratarla. Frente a los desalentadores pronósticos, compartió su proceso de recuperación.

Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia. Desde el año 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce dentro de su Clasificación Internacional de Enfermedades a la fibromialgia, una de las condiciones más comunes de dolor crónico. Entre el 2 al 10% de la población general puede verse afectada y es nueve veces más frecuente en mujeres.

Ana González, una fisioterapeuta de España con 20 años de experiencia y que hace más de 5 empezó a especializarse en dolor crónico, en una herramienta que se llama neuro-educación en dolor o pedagogía del dolor, en entrevista el año pasado con El Cuco Digital, contaba que “la fibromialgia realmente se acepta como enfermedad en los años 90’, por lo que es una enfermedad muy nueva. Aún hay sanatorios que no apoyan o no creen en esta teoría del dolor sin daño, con lo cual la mujer con fibromialgia suele tener un problema añadido, que es un peregrinaje por todos los médicos sin saber qué tiene; a algunas enseguida las diagnostican pero a otras, sobre todo las que lo sufren desde hace muchos años cuando no existía la enfermedad, pues han sumado a todos sus síntomas que la organización sanitaria no ha podido solucionar su problema, ni siquiera darles un diagnóstico, ahora gracias a Dios por lo menos es bastante más rápido y más conocido”.

Por otro lado, en cuanto a su profesionalización en neuro-educación, Ana dijo que la misma básicamente explica al paciente, previamente diagnosticado, que su dolor no tiene relación con un daño en el tejido sino con una sensibilización central. La neurociencia ha demostrado que el dolor es una sensación, desagradable y muy compleja, que puede permanecer cuando el daño está regenerado, o incluso puede haber un dolor sin que haya un daño, y eso es en sí el caso de la fibromialgia.

Ariadna García Vilurón, oriunda de Tunuyán y colaboradora de este medio en la sección LSA, es una de las tantas mujeres que desde hace años padece la enfermedad, pero que por fortuna hace algunos meses comenzó a tratarse con Ana.

En el marco del Día Internacional de la enfermedad, la joven mujer quiso compartir su proceso de recuperación para demostrar que de la fibromialgia “es posible salir”.

“Hace casi 8 años que tengo fibro; se empeoró después de ser mamá. Al último termine con un montón de síntomas -además del dolor cronificado y constante-, como fatiga, rigidez, problemas intestinales, problemas de piel, depresión, ansiedad, fibroniebla” dijo la tunuyanina.

Seguidamente Ari destacó: “Encontré ayuda; descubrí que la pastilla mágica no la voy a encontrar; entendí que es una alteración del sistema nervioso y a partir de ahí empecé a estudiar y a experimentar que en realidad el dolor crónico, cuando no es causado por un trauma o por algo físico, salimos nosotras mismas, salgo yo, o sea, no me saca nadie. Si necesitamos ayuda, obviamente, educación principalmente para entender qué nos pasa”.

“Este es el último post que hice con otra compañera de fibromialgia, que también va súper bien en su recuperación, y también con esta creencia de que es posible salir, de que es posible ganar a la fibromialgia como dicen, y de que uno puede aceptar el diagnostico pero no aceptar el pronóstico”. “Yo en las imágenes tanto como en el texto, cuento un poco cómo estaba y cómo estoy ahora. La idea es compartir mi proceso y revolucionar un poco esto de que no hay que aceptar el diagnostico de que no se puede estar mejor”, agregó.

Para cerrar, Ari dijo que “estaría muy bueno dar ese mensaje de esperanza, porque acá lo que te dicen cuando te diagnostican es que es crónico y que crónico es para toda la vida, y en realidad crónico no significa eso, sino que es de larga duración y que no es tan sencillo de salir como de las enfermedades agudas. En este caso lleva mucho trabajo, pero es posible. Yo lo estoy experimentando y muchas otras mujeres que conozco también, incluso con fibromialgias de 30 años, por ejemplo, que se van recuperando, que sus síntomas se van yendo”.

Quienes deseen obtener más información sobre fibromialgia, pueden visitar los Instagram integra.salut, arigarciaviluron o participar del siguiente Webinar gratuito, comunicándose al número 2622 467161.