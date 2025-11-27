Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 27, 2025

logo el cuco digital

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La entrega se podría concretar en aproximadamente en unos 45 días.

Días atrás el propio Jefe Comunal de Tunuyán, Emir Andraos, anunció que en los próximos 45 días se podrían entregar las primeras 152 casas del loteo Bordelongue.

“En materia de obras públicas hemos tenido un año muy bueno, hemos hecho asfalto en distritos, pusimos en pie dos jardines maternales y seguimos trabajando en la construcción de las casas este loteo, son un total de 300 casas y en los proximas semanas podríamos entrear 152 viviendas”, aseguró Emir Andraos.

“Vamos a tener la posibilidad de solucionarles el problema y cumplir un sueño a 152 familias que pasarán a tener su casa propia y eso nos deja muy orgullosos”.

“Para mí gestión es algo muy importante concretar esto, todos sabemos que esta obra la abandonó el gobierno provincial y con fondos del municipio y una ayuda del gobierno provincial pudimos reactivar el trabajo y ahora estar a punto de poder entregarlas”.

“Para poder lograr esto, el municipio tuvo que invertir y sacar de sus fondos más de 4 millones de dólares; es un dinero que lo podríamos haber usado en otras obras, pero decidimos terminar estas casas que habían quedado abandonadas y entregarlas a los vecinos adjudicatarios.”, concluyó el intendente Andraos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO