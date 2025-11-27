150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

La entrega se podría concretar en aproximadamente en unos 45 días.

Días atrás el propio Jefe Comunal de Tunuyán, Emir Andraos, anunció que en los próximos 45 días se podrían entregar las primeras 152 casas del loteo Bordelongue.

“En materia de obras públicas hemos tenido un año muy bueno, hemos hecho asfalto en distritos, pusimos en pie dos jardines maternales y seguimos trabajando en la construcción de las casas este loteo, son un total de 300 casas y en los proximas semanas podríamos entrear 152 viviendas”, aseguró Emir Andraos.

“Vamos a tener la posibilidad de solucionarles el problema y cumplir un sueño a 152 familias que pasarán a tener su casa propia y eso nos deja muy orgullosos”.

“Para mí gestión es algo muy importante concretar esto, todos sabemos que esta obra la abandonó el gobierno provincial y con fondos del municipio y una ayuda del gobierno provincial pudimos reactivar el trabajo y ahora estar a punto de poder entregarlas”.

“Para poder lograr esto, el municipio tuvo que invertir y sacar de sus fondos más de 4 millones de dólares; es un dinero que lo podríamos haber usado en otras obras, pero decidimos terminar estas casas que habían quedado abandonadas y entregarlas a los vecinos adjudicatarios.”, concluyó el intendente Andraos.