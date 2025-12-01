16° Edición Vuelta Ciclista de Tupungato: 227 kilómetros de competencia

El equipo de ciclismo de Tupungato vuelve a ser local de esta competencia deportiva que combina alto nivel competitivo y tramos por diversos distritos donde el pelotón multicolor podrá disfrutar del aire tupungatino y los maravillosos paisajes naturales que rodean al departamento.



La Peña Ciclística de Tupungato invita a deportistas, instituciones y público general a participar y acompañar la 16° Vuelta Ciclista de Tupungato, una de las pruebas locales más destacadas para las dos ruedas, que este año se desarrollará los días 6 y 7 de diciembre y contará con un recorrido total de 227 kilómetros, distribuidos en tres exigentes etapas.



Los ciclistas que integrarán el Equipo de Ciclismo de Tupungato son los tupungatinos Jorge Rodriguez y Miguel Nebot, el mendocino Emiliano López, será la cuarta temporada en el team del formoseño Ignacio Villanueva, los neuquinos Walter Sepúlveda, Roly Navarrete y Carlos Canale y el oriundo de Buenos Aires, Sebastian Cianci. 16° Vuelta Ciclista Tupungato.

Etapa 1- Línea (95 km)

Sábado 6 de diciembre

Concentración: 8.30h (entrega kit corredores).

Largada Oficial: 10.30h, frente a la Plaza departamental, distrito Ciudad

Recorrido: en tren controlado hasta Rotonda de Rutas 89 y 99. Largada oficial hacia el sur por Ruta 99, en dirección sur hasta calle El Álamo hasta Ruta 89 y regresando a la Rotonda. Este circuito se realizará cuatro veces.

Posteriormente, se continúa por calle Roca, Asistente Ubilla, Almirante Brown, Boulevard Correa y Rotonda del Trabajador. Luego, por calle La Gloria hacia el distrito San José, virando en calle La Carrera hasta el arroyo Ancón, donde se cronometra la llegada sobre el asfalto. Finalmente, los ciclistas completarán 1 km de tierra hasta los portones de Chateau Ancón, donde culmina la etapa.

Entrega en el lugar de malla líder y premiación.

Etapa 2 – Contrarreloj Individual (8 km)

Domingo 7 de diciembre

Concentración: 8h

Largada del primer ciclista: 9h, frente al Club Sergi sobre calle La Costa, distrito Gualtallary

Recorrido: se avanza por calle La Costa hasta calle La Estancia, completando los 8 km hacia el oeste, donde se realizará la premiación.

Etapa 3 – Línea (aprox. 124 km)Domingo 7 de diciembre

Concentración: 14.30h, frente a Plaza departamental, distrito Ciudad

Largada: 15h

Recorrido: salida hacia el norte por Av. Belgrano, continuando por carril Zapata hasta Iriarte, del distrito El Zampal. Retorno por carril Zapata y giro hacia calle El Álamo, de la localidad Cordón del Plata; desde allí hacia el Corredor Productivo, calle Aguirre y Ruta 89. Tras la Rotonda de Rutas 89 y 99, se toma calle Roca, Asistente Ubilla, Almirante Brown, Boulevard Correa y calle La Gloria.

Se avanza hacia el distrito San José por Ruta 86, con paso por los Cerrillos hasta la primera entrada al Cristo Rey.

Llegada: al pie del Cristo Rey, con los últimos 3000 metros sobre tierra.

Inscripciones Online

Hasta el 4 de diciembre

Los ciclistas de Categoría Élite y Sub 23 que quieran participar deben registrarse completando el siguiente link de

Inscripción y abonar $25.000 por competidor a la cuenta que figura en el mismo formulario (deberán subir el comprobante de pago al momento de la inscripción).

Fuente; prensa Tupungato