167° Aniversario de Tupungato: convocatorias abiertas para participar de Cabalgata y Desfile

Noviembre será un mes de unión y alegría para el departamento del Valle de Uco, incentivamos a toda la ciudadanía tupungatina a participar de las diferentes propuestas que conmemoran los 167 años de historia.

La Municipalidad de Tupungato planifica la agenda de actividades para celebrar en comunidad el nuevo aniversario departamental con motivo de compartir las festividades y también lograr un intercambio económico entre emprendedores y comerciantes locales con los vecinos, vecinas que asistan a los eventos. Además de seguir colaborando con

las Promos Estudiantiles 2025 para que recauden más fondos para sus fiestas o viajes de egresados.

Las convocatorias de quienes quieran participar de la Cabalgata al Cristo Rey y del Desfile estarán abiertas desde el martes 14 al viernes 31 de octubre para después poder coordinar con los inscriptos la información necesaria para completar los registros.

Cronograma

Cabalgata al Cristo Rey (12ª Edición)

Fecha: 2 de noviembre, desde las 8h

Las agrupaciones gauchas que quieran participar en esta histórica cabalgata deben inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 14h, en la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175).

Más info:

Desfile Escolar, Cívico, Militar

Fecha: 7 de noviembre, desde las 17h

Las filas del Regimiento Infantería de Montaña 11 “Grl. Las Heras”, Policía, Gendarmería, instituciones educativas de todos los niveles, grupos de danzas y ballets, clubes deportivos, agrupaciones gauchas, y más recorrerán las calles principales de Tupungato y la Avenida Belgrano.

Academias, conjuntos de danza, colectividades, centros deportivos, clubes, agrupaciones gauchas y otras organizaciones que deseen participar deben inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 20h en la Dirección de Deportes y Recreación, ubicada en el Polideportivo Municipal “Prof. Francisco Rizzo” (calle Mosconi 791).

Es requisito excluyente presentar la glosa correspondiente (con un máximo de 100 palabras) al momento de la inscripción.

Fuente: prensa Tupungato