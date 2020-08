17 de agosto: en Tunuyán no habrá ningún tipo de actividad y el Manzano Histórico seguirá cerrado

Así lo informó la Municipalidad a través de un comunicado.

Cada 17 de agosto se conmemora el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, regido por la Ley N°27399. Este año cae lunes, por lo que se generará un fin de semana largo.

Todos los años, durante esta fecha, la Reserva Natural Manzano Histórico de Tunuyán es uno de los principales centros de festejos a nivel provincial, ya que, según cuenta la historia, en un árbol del lugar San Martín descansó tras su regreso de la campaña a Chile.

Sin embargo, debido a la pandemia y la grave situación sanitaria que vive el país, la provincia y también el Valle de Uco, y de acuerdo a lo establecido por el Gobierno provincial, este año no se realizará ningún tipo de actividad cultural ni recreativa en la Reserva, la cual, además, continuará cerrada, indicó la Municipalidad a través de un comunicado.

“De acuerdo a lo establecido por el Gobernador de la Provincia a través del Decreto Nº 935/20 artículo Nº 2 y en el marco de la pandemia por COVID-19, quedan expresamente prohibidas las reuniones familiares y/o sociales”, indica el escrito, que seguidamente añade: “En relación al alquiler de alojamiento, en el mismo decreto se estable que, podrá realizarse exclusivamente a grupos familiares que conviven en el mismo domicilio, (se corrobora con DNI). Por lo tanto queda expresamente prohibido todo tipo de alquiler a cualquier otro grupo de personas que no cumpla las características antes mencionadas. (Decreto Provincial Nº 877 artículo 3)”.

“Además informamos que no habrá actividades culturales ni recreativas en el marco del 17 de agosto, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el marco de medidas preventivas ante el avance del coronavirus”. “El área natural protegida continua cerrada por (decreto 384 art 1 inc. F) como así los museos (decreto 384 art. 1 inc. D)”, detalla el documento.

Para finaliza, el Municipio solicita a la comunidad “el cumplimiento de las medidas y protocolos correspondientes, ya que se realizarán estrictos controles junto a Gendarmería, Policía de Mendoza, Preventores Municipales y Policía Federal”.