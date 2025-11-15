Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 15, 2025

logo el cuco digital

17 personas fueron aprehendidas y casi 500 personas controladas en San Carlos 

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Esto fue en el marco de otro de los operativos policiales que realizó la policía en el departamento.

Siguiendo las directivas ordenadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia, personal de la Comisaría 41 y 18, del departamento de San Carlos, llevó adelante un nuevo control policial.

Dichas tareas se realizaron en todo el territorio y contó con controles sobre la Ruta 40 y patrullajes en el interior del propio departamento.

Como consecuencia de estas maniobras, la policía logró la aprehensión de 17 personas, que fueron trasladadas a las dependencias policiales según la jurisdicción y se controlaron por registros biométricos a 470 personas.

Por otro lado, las autoridades del propio ministerio informaron que se realizaron 13 actas viales y se secuestraron rodados que no tenían autorización para la libre circulación.

Desde el Ministerio informaron también que estas maniobras se realizarán nuevamente en los próximos días en el departamento. Dichos trabajos se realizan para mantener el orden y la seguridad de los vecinos, aseguraron las autoridades.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Manejaba alcoholizado y en un auto sin papeles: fue detenido en San Carlos

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Defensa Civil emitió una ALERTA NARANJA por tormentas en VALLE DE UCO y en otros sectores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO