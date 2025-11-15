17 personas fueron aprehendidas y casi 500 personas controladas en San Carlos 

Esto fue en el marco de otro de los operativos policiales que realizó la policía en el departamento.

Siguiendo las directivas ordenadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia, personal de la Comisaría 41 y 18, del departamento de San Carlos, llevó adelante un nuevo control policial.

Dichas tareas se realizaron en todo el territorio y contó con controles sobre la Ruta 40 y patrullajes en el interior del propio departamento.

Como consecuencia de estas maniobras, la policía logró la aprehensión de 17 personas, que fueron trasladadas a las dependencias policiales según la jurisdicción y se controlaron por registros biométricos a 470 personas.

Por otro lado, las autoridades del propio ministerio informaron que se realizaron 13 actas viales y se secuestraron rodados que no tenían autorización para la libre circulación.

Desde el Ministerio informaron también que estas maniobras se realizarán nuevamente en los próximos días en el departamento. Dichos trabajos se realizan para mantener el orden y la seguridad de los vecinos, aseguraron las autoridades.