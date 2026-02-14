20 años de una de las empresas más queridas en San Carlos: MAX LIMPIO y su gran compromiso con la comunidad

Una empresa familiar que entiende que lo más importante es brindar siempre lo mejor.

MAX LIMPIO celebró durante 2025 sus 20 años de trayectoria en Valle de Uco: desde San Carlos, este gran emprendimiento familiar se ha convertido en una de las empresas más reconocidas, no solo por la calidad y variedad de sus productos, sino también por su compromiso con la comunidad y el cuidado del Medioambiente.

Desde sus inicios MAX LIMPIO ha tenido la premisa de brindar la mejor calidad en productos, pero sobre todo, la mejor atención a sus clientes y amigos. Esta empresa de la familia Gomez Martini ha ido creciendo en cantidad de productos y servicios, convirtiéndose en referencial en el rubro de limpieza, tanto para los hogares como para las empresas e instituciones de la región.

Durante estos años, MAX LIMPIO ha sumado productos de primeras marcas, con el plus de ofrecerlos a precios diferenciados. En las líneas de productos sueltos, MAX LIMPIO cuenta con la mayor variedad para, prácticamente, cualquier tipo de necesidad en relación a limpieza, mantenimiento, mejoramiento, cuidado y embellecimiento de casas, empresas, vehículos, y piscinas. Hay que destacar que MAX LIMPIO es mucho más que productos de limpieza, es casi un paseo de compras donde encontrar: regalería, bazar, cuchillería, santería, mimbrería, pequeños elctrodomésticos, elementos para camping, jardín y piscinas, productos para mascotas, y mucho más.

Pero sin dudas, lo más destacable en esta empresa familiar es la atención diferenciada, porque en cada compra, el cliente no solo se lleva un producto de la mejor calidad y al mejor precio, sino que recibe un asesoramiento personalizado, que le permitirá usar los productos de la mejor forma, logrando un óptimo resultado.

Verónica y Mario, quienes comandan este emprendimiento, cuentan: “en el equipo de MAX LIMPIO siempre nos esforzamos por brindar lo mejor, no solo en calidad y precios, sino especialmente en la atención y el asesoramiento”. Y agregan que todo lo que se hace “lleva implícito un gran compromiso con la comunidad”, y eso es lo que la gente encuentra cuando se acerca a cualquiera de sus locales.

En esa línea de trabajo, que prioriza el compromiso y el respeto, MAX LIMPIO ha desarrollado acciones relacionadas con el cuidado del medioambiente. Una de éstas, es que desde hace tiempo se impulsa la reutilización de envases, una medida que logra reducir la cantidad de envases plásticos que van a la basura, y además, crea conciencia de la importancia de la reutilización y el reciclado. Otra de las acciones concretas en relación al compromiso con el medioambiente es el asesoramiento permanente para el cuidado del agua. Siempre, en cada compra, se brinda asesoramiento para no desperdiciar el el recurso más valioso: el agua.