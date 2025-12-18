20 aprehenciones en San Carlos tras un nuevo operativo realizado por la policía

Entre las detenciones hay dos jóvenes de 19 años que portaban un aire comprimido.

Con un amplio despliegue policial, que incluyó patrullas a pie, móviles y puestos fijos en distintos puntos, la Policía de San Carlos logró la aprehensión de 20 personas y el control de 472, a quienes se les solicitó documentación y se los sometió a controles biométricos.

Entre los detenidos hay dos jóvenes de 19 años que se movilizaban en una camioneta Chevrolet S10 por el distrito de Eugenio Bustos. Al momento de realizar una requisa, los uniformados encontraron un aire comprimido.

En cuanto a la inspección de 75 vehículos que incluyeron autos, motos y transporte de pasajeros, en total se registraron 75 unidades y se realizaron 15 actas viales.

Dichos controles, se realizan de forma diaria en el departamento y aleatoria; son realizados por personal de Comisaría 18 y la Subcomisaría 41 de La Consulta y responden a lo indicado por el Ministerio de Seguridad de la provincia.