20 plantas de marihuana secuestradas y 5 personas detenidas durante el fin de semana en Tupungato

Las maniobras estuvieron a cargo de personal de la Unidad Especial de Patrullaje y la División de Lucha contra el Narcotráfico.

Durante el fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje junto a la División de Lucha contra el Narcotráfico, lograron el secuestro de 20 plantas de marihuana, cigarrillos, cocaína y elementos utilizados en el narcomenudeo. Así mismo se produjo la detención de 5 personas.

Las detenciones tuvieron lugar en la vía pública del centro del departamento y el distrito de El Cordón del Plata. Las personas implicadas que quedaron a disposición de la justicia tienen 22, 26, 30 y 33 años respectivamente.

Por su parte, personal de la División de Lucha contra el Narcotráfico, intervino en un procedimiento realizado en el interior del barrio Arcoíris, donde se secuestraron un total de 20 plantas de marihuana.