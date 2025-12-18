20 tunuyaninos participaron de la segunda edición del curso de Barista

La propuesta estuvo orientada a quienes buscan iniciarse en el mundo del café de especialidad o perfeccionar sus habilidades, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y fortalecer la oferta gastronómica local.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Turismo y en articulación con la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHGA), llevó adelante la segunda edición del curso de Barista, una capacitación gratuita destinada a prestadores de turismo gastronómico y de cafetería del departamento.

La capacitación se desarrolló en doble jornada, combinando instancias teóricas y prácticas. Durante la mañana, de 10 a 13 horas, se abordaron contenidos conceptuales, mientras que por la tarde, de 14 a 16 horas, los participantes aplicaron los conocimientos adquiridos. El curso estuvo a cargo de Lucas Torres, representante de la empresa Bruno Brown “Café de origen”, y contó con la participación de 20 asistentes.

A lo largo de la formación se trabajaron ejes vinculados a la teoría del espresso, la emulsión de la leche y la elaboración de una carta de café, brindando herramientas técnicas y prácticas para optimizar la experiencia del consumidor.

Más allá del contenido técnico, la capacitación se inscribe en una política de formación orientada a fortalecer el capital humano del sector privado y acompañar el crecimiento del turismo gastronómico en el departamento. En ese sentido, la directora de Turismo, Elizabeth Marincak , explicó que “se trata de propuestas gratuitas que permiten acercar formación al territorio y profesionalizar a quienes trabajan en restaurantes y cafeterías”. Además, destacó la alta participación que tuvo esta edición y adelantó que “el curso de Baristas fue uno de los más demandados, por lo que esperamos poder replicarlo en 2026”.

La jornada concluyó con la entrega de certificados, reafirmando el compromiso del municipio con la capacitación continua y el trabajo articulado con el sector privado para el desarrollo turístico de Tunuyán.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán