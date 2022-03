22 de marzo, Día Mundial del Agua: este año la celebración se centra en las aguas subterráneas

La vida no sería posible sin ellas.

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que se alcance el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030, propuesto por Naciones Unidas.

Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible

Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.

La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales.

Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos.

Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso.

Este año, reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento.

Historia del Día

La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración.

A esta celebración del Día se añadirían posteriormente eventos anuales específicos en torno al agua (por ejemplo, el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013) e incluso decenios de acción (como es el caso del actual Decenio “Agua para el Desarrollo Sostenible”, 2018-2028). Todo ello no hace sino reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

● 1921. En Castro dei Volsci nace Nino Manfredi, uno de los grandes actores del cine italiano. Se lo vio en clásicos como Nos habíamos amado tanto y Feos, sucios y malos. Murió en 2004.

● 1941. En Zurich nace Bruno Ganz. El actor se convirtió en uno de los más representativos del cine alemán con películas como El amigo americano y Las alas del deseo, a las órdenes de Wim Wenders. También se lo vio en films como La marquesa de O, La eternidad y un día y Pan y tulipanes. En 2004 impactó con su retrato de Hitler en La caída. Falleció en 2019.

● 1948. Nace el compositor inglés Andrew Lloyd-Webber. Renovador de los musicales, compuso clásicos como Jescristo Superstar, Evita, Cats, El fantasma de la ópera y Sunset Boulevard. También escribió un Requiem.

● 1963. Sale a la venta Please Please Me, el primer LP de los Beatles. El grueso del disco se grabó en una sola sesión de diez horas, el 11 de febrero. La banda llega al número 1 en ventas y la beatlemanía se vuelve imparable en el Reino Unido.

● 2013. Muere el pianista y compositor Gerardo Gandini, a los 76 años. Alumno de Alberto Ginastera, fue pianista del Sexteto de Astor Piazzolla. Además, fue director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, director musical del Teatro Colón y director-fundador del Centro de Experimentación en Ópera y Ballet del Colón. Compuso la ópera La ciudad ausente, basada en la novela de Ricardo Piglia. Otras obras: Variaciones para orquesta, Cadencias, Estudios para la descripción de la luna.

● 2018. René Houseman, uno de los jugadores más extraordinarios de la historia del fútbol argentino, muere a los 64 años por un cáncer de lengua. Había nacido en La Banda, provincia de Santiago del Estero. Llegó de pequeño con su familia a la villa del Bajo Belgrano. Aunque se hizo hincha de Excursionistas, jugó para su clásico rival, Defensores de Belgrano, antes de pasar a Huracán. En el Globito fue parte del histórico campeón de 1973. Su actuación en Huracán lo llevó a jugar al año siguiente el Mundial de Alemania, donde hizo tres goles. Fue parte del plantel campeón del mundo de 1978 y anotó un gol en el 6 a 0 a Perú. También pasó por River e Independiente, además del Colo Colo de Chile, antes de retirarse con la camiseta de Excursionistas en 1985.