30 años de historia y pasión en Tunuyán: la escuela municipal de handball celebró su aniversario

En una jornada cargada de emoción y recuerdos, la comunidad del handball tunuyanino celebró sus 30 años de trayectoria con un encuentro especial en el Polideportivo Central. El evento, organizado por el Área de Deportes de la Municipalidad de Tunuyán, reunió a jugadores, exjugadores, entrenadores, familias y autoridades locales, en un reconocimiento colectivo a una disciplina que ha crecido de la mano de la comunidad.

Durante el acto, se realizó un homenaje al profesor Manuel Mocayar, pionero de este deporte en Tunuyán. Fue en 1995 cuando, con apenas siete niños en la escuela Antonio Torres, dio los primeros pasos de un camino que no ha dejado de expandirse. Al recibir su distinción, Mocayar expresó: “Todo se puede resumir en la palabra GRACIAS. Hace 30 años, cuando un grupo de amigos quisimos comenzar a entrenar, no teníamos cancha, ni recursos, ni un profe que nos guíe. Hoy la pasión que nos une nos permite ver al equipo de handball de la muni convertirse en un equipo que presenta jugadores a nivel nacional, que tiene infraestructura, una cancha reglamentaria, indumentaria, y profesores que acompañan en lo deportivo y lo emocional. Cuando me recibí, mi sueño era este…”

La ceremonia contó también con palabras de su compañera de vida, Paulina Cabrera, y de referentes del deporte local como Claudio Lucero y María Aveiro, Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, quienes destacaron el rol formador de Mocayar y el impacto que ha tenido en distintas generaciones de deportistas.

Durante el encuentro, las categorías infantiles realizaron la entrega de un obsequio especial y el equipo de la Dirección de Deportes otorgó un reconocimiento institucional. Como cierre, se disputó un partido amistoso entre las categorías Mayores y Juveniles, seguido por una celebración simbólica con torta y canto de cumpleaños.

Actualmente, la escuela municipal de handball cuenta con más de 200 niños y niñas que participan activamente en la disciplina. Gracias al trabajo sostenido de sus equipos técnicos, ha logrado insertarse en torneos provinciales y nacionales, y formar jugadores que hoy integran las preselecciones de la Selección Argentina.

A lo largo de estas tres décadas, numerosos profesores han sido parte fundamental de este camino: Jorge “Cacha” Reale, Jorge Calvo Recine, Néstor Guardatti, Sebastián Stocco, Milagros García, Fernando Vera, Esteban Farach, Ignacio García, Gustavo Balmaceda, Cintia Vargas y Valentín.

Treinta años después, el handball en Tunuyán se consolida como un espacio de formación deportiva y como una escuela de vida, compromiso y comunidad.

Fuente: Tunuyán