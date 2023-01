30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz en homenaje a Mahatma Gandhi

En conmemoración de la fecha de su muerte.

Un día como hoy murió Mahatma Gandhi, quien fue asesinado en 1948 por el fanático hindú Nathuram Godse. El cuerpo del líder político-religioso indio fue cremado, y sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges.

Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y quien definió la no violencia como “la mayor fuerza a disposición de la humanidad”, se caracterizó en su lucha por utilizar un método de no violencia y por el constante rechazo a las armas. Su injerencia en la independencia del país y su legado lo colocaron a la altura de activistas como Martin Luther King y Nelson Mandela.

Sin embargo, sus métodos también le jugaron en contra en la lucha contra el Raj británico: en 1931 participó en la Conferencia de Londres, y posteriormente fue puesto bajo arresto domiciliario junto con su esposa Kasturba en el Palacio del Aga Khan, donde la mujer falleció en 1944 mientras él continuaba con su huelga de hambre.

En conmemoración de la fecha de su muerte, se estableció el 30 de enero como Día de la No Violencia y la Paz, una efeméride diferente al Día Internacional de la No Violencia, que fue creada en homenaje al día de su natalicio.

“Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas”, recuerda la UNESCO sobre la efemérides.

Fuente: Clarín

Otras efemérides

1872. El crimen de Felicitas Guerrero

Víctima de un balazo recibido por la espalda el día anterior, muere Felicitas Guerrero. Tenía 25 años. Era viuda de Martín Gregorio de Álzaga (que le llevaba 32 años), con quien tuvo dos hijos, muertos tempranamente. Luego de enviudar, se comprometió con Samuel Sáenz Valiente. El 29 de enero, Enrique Ocampo, un antiguo pretendiente, la intimó a casarse con él. Ella quiso huir y el hombre le disparó, tras lo cual se suicidó (así lo caratuló el juez), si bien se afirma que lo ultimaron un hermano y un primo de Felicitas. El hecho conmocionó a la sociedad porteña. En el lugar de la muerte de la dama de alta sociedad se erigió la iglesia de Santa Felicitas, en el barrio de Barracas.

1930. Nace Gene Hackman

En San Bernardino, California, nace Gene Hackman. Uno de los más perdurables actores del cine de Hollywood, la fama le llegó con Bonny y Clyde, en 1967. Por Contacto en Francia recibió cuatro años después el Oscar al mejor actor. Más tarde se lo vio, entre otras películas, en La aventura del Poseidón, La conversación, Superman, Sin Salida y Los imperdonables, que le valió un segundo Oscar, esta vez como actor secundario.

1933. El ascenso del nazismo

Adolf Hitler llega al poder en Alemania. Una alianza de las fuerzas de derecha permite que el líder nazi asuma como Canciller. El político conservador Franz von Papen es el artífice del acuerdo para formar gobierno, en el cual el nacional-socialismo apenas logra colocar dos ministros aparte de Hitler. Sin embargo, Hitler consolidará su proyecto a partir del 30 de enero, poco más de nueve años después del fallido golpe en Munich.

1937. Nace Vanessa Redgrave

Nace Vanessa Redgrave. Es parte de una familia de actores: hija de Michael Redgrave y Rachel Kempson, y hermana de Lynn y Corin Redgrave. Madre, a su vez, de las actrices Joely y Natasha Richardson (esta última casada con Liam Neeson, y fallecida en 2009). Se la vio en películas como Blow-Up, Isadora, María, reina de Escocia, Julia (por la cual ganó el Oscar), Las bostonianas y La Mansión Howard. En la Argentina filmó Un muro de silencio. Destacó también por su fuerte compromiso político con causas de izquierda. Se solidarizó con los palestinos, repudió la guerra de Malvinas y denunció a George W. Bush por haber montado un campo de concentración en Guantánamo.

1951. Nace Phil Collins

Nace Phil Collins en Inglaterra. Saltó a la fama como baterista de Genesis, a comienzos de los años 70. Aquella formación, liderada por Peter Gabriel, fue una de las cumbres del rock progresivo. Tras las salidas de Gabriel y el guitarrista Steve Hackett, Collins orientó a Genesis como un trío más volcado a la música pop. Además, inició una exitosa carrera solista. Ganó un Oscar por la canción “You’ll Be in my Heart”, de la película Tarzán.

1968. La Ofensiva del Tet

En el marco de las celebraciones por el Año Nuevo Vietnamita (Tet), Vietnam del Norte lanza una ofensiva contra las tropas norteamericanas, que logran repeler los ataques. La Ofensiva del Tet termina en una derrota militar, pero causa honda conmoción en Estados Unidos. La población norteamericana, que ya muestra hastío por la guerra en el Sudeste asiático, observa cómo un país mucho más atrasado, y que parecía cerca de rendirse, es capaz de semejante demostración de fuerza. Murieron unos 4 mil soldados de Estados Unidos durante los ataques del Vietcong.

1969. Los Beatles y el concierto en la terraza

Los Beatles hacen su última presentación. Casi dos años y medio después de haber tocado en San Francisco en agosto de 1966, en un show que marcó su retiro de los escenarios, la banda de Liverpool ofrece en Londres un improvisado concierto en la terraza de Apple, como cierre del disco y la película Let It Be. Tocan cinco temas (repiten “Get Back” en el cierre, así que en total son seis canciones) en lo que resulta su actuación final.

1972. El Domingo Sangriento

Domingo Sangriento en Irlanda del Norte. En la ciudad de Londonderry se convoca una marcha por los derechos de las mujeres y contra la detención de sospechosos de pertenecer al Ejército Republicano Irlandés (IRA). Concurren unas 15 mil personas. Un grupo de manifestantes tira piedras a soldados ingleses, que responden con disparos. Mueren 14 personas. La matanza es un hito en la escalada de violencia. A partir de estos hechos, el IRA intensificará su acción. Recién en 2010 el gobierno británico reconoció que las víctimas iban desarmadas y admitió su responsabilidad en el Domingo Sangriento.