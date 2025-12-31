30 personas aprehendidas en San Carlos en los últimos operativos policiales

Las maniobras estuvieron a cargo de personal de Comisaría 18 y 41. Se contó además con apoyo tecnológico.

Como respuesta al pedido de la sociedad, la policía nuevamente realizó un fuerte operativo policial con puestos móviles y fijos en diferentes sectores del departamento. También se hicieron controles aleatorios en la vía pública y se contó con herramientas tecnológicas para tener un mayor y más eficiente alcance y resultado.

En números, según informaron, se controló a un total de 456 personas, de las cuales 30 fueron aprehendidas y trasladadas a las dependencias policiales según la jurisdicción. Estas personas presentaban algún tipo de requerimiento judicial.

Respecto al control de vehículos, entre autos, motos y transportes de pasajeros, se controlaron 106 unidades, de las cuales tres fueron secuestradas por falta de documentación y se realizaron un total de 27 actas viales por diferentes tipos de infracciones cometidas por los conductores.

Desde el Ministerio de Seguridad, destacaron que estas maniobras van a continuar de la misma manera y son trabajos que se realizan con el fin de reforzar la prevención y mantener el orden público.