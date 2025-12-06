Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 6, 2025

logo el cuco digital

30 tupungatinos recibieron sus certificados de finalización de cursos de inglés y portugués

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El programa de la formación y capacitación gratuita -coordinada entre la Municipalidad de Tupungato, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Ente Mendoza Turismo y el Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza- fue direccionado al sector turístico de la región.

Ayer las personas que completaron el cursado de idiomas inglés y portugués recibieron sus certificados de finalización que acredita la nueva formación adquirida, una habilidad que les facilita ofrecer un mejor perfil laboral. En la jornada estuvo presente el Director de Desarrollo Económico de la Municipalidad y en representación de la UNCuyo, Loana Lombardosi, Secretaria de Políticas Lingüísticas de la Facultad de Filosofía y Letras.

El funcionario tupungatino hizo referencia a la formación, “Este curso que se brindó en el Centro Universitario -martes, miércoles y hasta los jueves, de 16 a 18 horas- ha concluido. Nos pone muy contentos que muchos tupungatinos tomen estas herramientas que se vienen ofreciendo desde el municipio, porque hay una voluntad netamente del intendente de brindar estas herramientas. Y con las casas de estudios como la UNCuyo nos pone muy contentos de hoy haber concluido esta iniciativa”.

Además considerando que Tupungato es un lugar que recibe a turistas de diferentes partes del planeta enfatizando la importancia de conocer otros idiomas para comunicarse con los visitantes extranjeros, el Director Livellara sostuvo, “Entendemos que el inglés y el portugués son herramientas fundamentales para la mano de obra en la parte laboral, de todo lo que significa el turismo en Tupungato, de las bodegas, de los distintos espacios gastronómicos y todo lo que involucra al ecosistema del turismo, esto nos viene a suplir. Queremos seguir apostando a esto, vamos a traer nuevos cursos, vamos a ajustar algunas cosas para que aquellos que trabajan puedan realizarlo en los distintos efectores turísticos que tenemos en el departamento”.

Lombardosi compartió su palabra sobre el logro alcanzados por los estudiantes,”Creemos que, bueno, los idiomas son fundamentales en la formación de las personas, y esta apuesta que hizo la Municipalidad a estas capacitaciones creo que suman muchísimo a posibilitar a la gente una mejor salida laboral. Hemos tenido una convocatoria bastante interesante para hacer la primera edición de estos cursos, y también celebramos a los profesionales, o docentes vamos a decir en este caso, que han sido también del Departamento de Tupungato. Sí, los docentes fueron especialmente seleccionados para que fueran docentes que vivieran en el área de Tupungato, atendiendo a poder entender las necesidades de la gente que recibe en esta zona, y también docentes que hayan sido adecuadamente capacitados y formados dentro del marco de la Universidad Nacional de Cuyo”.

La referente también destacó, “La participación no solo de jóvenes, sino también de adultos, que se animaron a dar ese pasito de, podríamos decir, romper esa barrera, de que no hay edades para aprender, y mucho menos para aprender idiomas, que es algo que nos conecta”. 

Fuente: prensa Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Robaron el Átomo de Ugarteche y se llevaron dos carritos repletos de carne

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO