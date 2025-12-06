30 tupungatinos recibieron sus certificados de finalización de cursos de inglés y portugués

El programa de la formación y capacitación gratuita -coordinada entre la Municipalidad de Tupungato, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Ente Mendoza Turismo y el Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza- fue direccionado al sector turístico de la región.

Ayer las personas que completaron el cursado de idiomas inglés y portugués recibieron sus certificados de finalización que acredita la nueva formación adquirida, una habilidad que les facilita ofrecer un mejor perfil laboral. En la jornada estuvo presente el Director de Desarrollo Económico de la Municipalidad y en representación de la UNCuyo, Loana Lombardosi, Secretaria de Políticas Lingüísticas de la Facultad de Filosofía y Letras.

El funcionario tupungatino hizo referencia a la formación, “Este curso que se brindó en el Centro Universitario -martes, miércoles y hasta los jueves, de 16 a 18 horas- ha concluido. Nos pone muy contentos que muchos tupungatinos tomen estas herramientas que se vienen ofreciendo desde el municipio, porque hay una voluntad netamente del intendente de brindar estas herramientas. Y con las casas de estudios como la UNCuyo nos pone muy contentos de hoy haber concluido esta iniciativa”.

Además considerando que Tupungato es un lugar que recibe a turistas de diferentes partes del planeta enfatizando la importancia de conocer otros idiomas para comunicarse con los visitantes extranjeros, el Director Livellara sostuvo, “Entendemos que el inglés y el portugués son herramientas fundamentales para la mano de obra en la parte laboral, de todo lo que significa el turismo en Tupungato, de las bodegas, de los distintos espacios gastronómicos y todo lo que involucra al ecosistema del turismo, esto nos viene a suplir. Queremos seguir apostando a esto, vamos a traer nuevos cursos, vamos a ajustar algunas cosas para que aquellos que trabajan puedan realizarlo en los distintos efectores turísticos que tenemos en el departamento”.

Lombardosi compartió su palabra sobre el logro alcanzados por los estudiantes,”Creemos que, bueno, los idiomas son fundamentales en la formación de las personas, y esta apuesta que hizo la Municipalidad a estas capacitaciones creo que suman muchísimo a posibilitar a la gente una mejor salida laboral. Hemos tenido una convocatoria bastante interesante para hacer la primera edición de estos cursos, y también celebramos a los profesionales, o docentes vamos a decir en este caso, que han sido también del Departamento de Tupungato. Sí, los docentes fueron especialmente seleccionados para que fueran docentes que vivieran en el área de Tupungato, atendiendo a poder entender las necesidades de la gente que recibe en esta zona, y también docentes que hayan sido adecuadamente capacitados y formados dentro del marco de la Universidad Nacional de Cuyo”.

La referente también destacó, “La participación no solo de jóvenes, sino también de adultos, que se animaron a dar ese pasito de, podríamos decir, romper esa barrera, de que no hay edades para aprender, y mucho menos para aprender idiomas, que es algo que nos conecta”.

Fuente: prensa Tupungato