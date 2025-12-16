490 personas controladas y 17 aprehendidas, durante los operativos de Policía en San Carlos

Estas acciones forman parte del trabajo preventivo que la Policía de Mendoza sostiene de manera permanente, con el objetivo de reforzar la presencia en el territorio, anticiparse a posibles delitos y garantizar un control más efectivo en los barrios, a partir de la coordinación entre distintas unidades.

En el marco de un amplio despliegue territorial, la Policía de Mendoza desarrolló maniobras preventivas en distintos puntos del departamento de San Carlos, con controles masivos de personas y vehículos, recorridos estratégicos y acciones coordinadas entre distintas dependencias policiales.

El operativo se llevó adelante con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos y personal de las Comisarías 18 y 41 e incluyó patrullajes a pie y en móviles en sectores definidos como prioritarios. Durante los procedimientos, se utilizó tecnología biométrica para la verificación de antecedentes y documentación.

Como resultado de los controles, el personal identificó a 490 personas y se inspeccionaron 87 vehículos, entre autos, motos y colectivos. El balance final arrojó 17 personas aprehendidas y el secuestro de dos rodados.