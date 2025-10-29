50 años de la Escuela Artística 5-005: talento, emoción y un sentido homenaje a su iniciadora, Egidia Lo Giudice

La Escuela Artística Vocacional (EAV) 5-005 “Niños Cantores del Valle de Uco” cumplió medio siglo de vida, 50 años brindando arte y artistas a la comunidad regional.

Con un acto cargado de emoción y talento, la escuela festejó su aniversario, y desde el escenario del Cine Real, estudiantes y profesores festejaron el medio siglo. Es que esta institución lleva décadas trabajando por el arte y la cultura regional, desde sus inicios, como escuela coral, cuando Egidia LoGiudice fundó el coro “Niños Cantores del Valle de Uco”.

Hoy, la escuela brinda formación y felicidad a cientos de niños y grandes que buscan aprender técnicas de diferentes lenguajes artísticos, o simplemente, encontrar un espacio de disfrute y contención en el arte. Así, desde el dibujo y la pintura, las danzas, el canto y los instrumentos musicales, la cerámica, o el teatro y los títeres, la escuela Artística de La Consulta (también con un aula satélite en San Carlos) se ha convertido en una parte imprescindible de la comunidad local.

Durante el acto aniversario se disfrutó de la música y la danza, y también se le realizó un sentido homenaje a Egidia Lo Giudice, la profesora que inició esta escuela con su coro de niños. Egidia, una gran artista de la música dejó una gran huella a través de esta escuela, y también en numerosas obras de música.

También es de destacar los directivos que han pasado por la institución, entre ellos, el profesor Américo De Ángelis, otra de los pilares. Y cómo no mencionar a artistas de la talla de Mariana Matas, Nahuel Jofre, Juan Pablo Ganem, Laureano Busse, y Enrique Hinojosa, que también pasaron (algunos aún lo hacen) por estos espacios de arte, a veces como alumnos, y otras, como profesores.

La escuela Artística “Niños Cantores del Valle de Uco” actualmente está dirigida por la arquitecta Adriana Saua, y sigue creciendo, formando parte de una comunidad que la aprecia y valora. ¡Felicitaciones! ¡Por muchos más años de arte y felicidad!

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA ARTÍSTICA

“NIÑOS CANTORES DEL VALLE DE UCO”

1972-2000

1972: LA Profesora Gracia Egidia Lo Giudice presenta ante las autoridades de la Dirección General de Escuelas el proyecto para la creación de una ESCUELA CORAL en el VALLE DE UCO.

1973: Por resolución 059/DGE/73 se crea la ESCUELA CORAL Nº 4 en el Valle de Uco, y por la misma normativa se designa Directora Mastra organizadora a la Prof. Gracia Egidia Lo Giudice.

1975: Comienza a funcionar en el local escolar de la Escuela 416 (hoy 1-147) Adolfo Tula en turno tarde, siendo el Inspector Jorge Daniel Herrera, el funcionario escolar a cargo de la apertura de la unidad escolar. El 27 de octubre de ese año, se presenta por primera vez en público el CORO NIÑOS CANTORES DEL VALLE DE UCO.

1976: Por razones de organización de la Escuela Adolfo Tula, la Escuela Coral debe trabajar 3 días en la Escuela Adolfo Tula y dos días en el Colegio Santa Rosa de Lima, cedido gratuitamente por las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena. Razones de salud hacen que la Prof. Lo Giudice se retire de la Dirección de la Escuela Coral y se desgina en su reemplazo a la Prof. Ana María Caroli en su lugar.

1977: Se designa como directora-maestra a la Profl Carmen Villarejo de Góngora.

1978: Se designa por concurso como Directora-Maestra a la Prof. Viviana Cecilia Conti, al mismo tiempo y por organización institucional, la Escuela comienza a funcionar en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria de La Consulta, cedido por la Comisión Cooperadora propietaria del inmueble.

1979: Por Resolución Conjunta del Ministerio de Cultura y Educación y la Dirección General de Escuelas de Mendoza, se cambia la nomenclatura de los establecimientos educativos de la Provincia, por lo que deja de ser Escuela Coral Nº 4 y pasa de denominarse Escuela Artística Nº 5-005

1980 El CORO CANTORES DEL VALLE DE UCO obtiene el primer lugar como Intérprete en el Congreso Mariano Nacional.

1981, Se designa por concurso como Director Maestro al Prof. Americo De Angeli. A través de distintas gestiones ante el Intendente Municipal Arturo Gallerani de la Municipalidad de San Carlos, cede al Ministerio de Educación de la Provincia de Mendoza el salón ubicado en Julio Balmaceda y Sixto Videla de La Consulta, para el funcionamiento de la Escuela Artística 5005, al acto de posesión asisten distintas autoridades encabezadas por el Ministro de Cultura y Educación Prof. Mario Cesar Apugliese.

1985: El CORO Niños Cantores del Valle de Uco, representando a la Provincia de Mendoza, participa en el VIII Encuentros Corales de Invierno en la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

1987: El Coro Niños Cantores del Valle de Uco, realiza su segundo viaje interprovincial, a la ciudad de Chilecito, en la Provincia de La Rioja, invitados por la Agrupación Coral Chilecito que conmemoraba los 25ª años de su creación.

1989: La Dirección General de Escuelas decide alquilar un edificio particular para el funcionamiento exclusivo de la Escuela Artística, en Sixto Videla 212 de La Consulta.

1990. El Coro Niños Cantores del Valle de Uco, graban el cassette “Del Uco a la Patria”, por iniciativa de la Casa de la Cultura de San Carlos, presidida en ese momento por la Prof. Liliana Beatriz Fontana y el auspicio económico de Campo las Marías SRL, LASER SA, Rotary Club La Consulta, Destacamento de Explicación de Caballería Blindada 161 Libertador Simón Bolivar. Cabe destacar que es la única obra discográfica en dónde un coro de niños, la Banda Militar Granadero Chepoyá, dirigida por el 2ª Maestro Alberto Palma, interpreta el repertorio oficial en versión escolar. Los cassetes fueron distribuidos sin cargo en todas las Escuelas Primarias, y fue aprobado por el Ministerio de Cultura y Educación y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza por Resolución 014798MCE y 03558 DGE/1990. En el lado B se completan con obras de la Prof. Egidica Lo Giudice del álbum “Cuando la Tierra Canta”.

1991. La escuela diversifica su oferta educativa y se crean los lenguajes Artes, Visuales, Teatro y Danzas, los que se agregan Música, el que se divide en música vocal (coro de niños y coro de adultos) y música instrumental flauta y guitarra e iniciación musical. Traslada su sede al Cine Real de La Consulta, edificio alquilado por la Dirección General de Escuelas.

1994: Por razones del gobierno escolar, la escuela se traslada a San Martín Sur 158 de La Consulta, Se incorpora a la oferta educativa la Banda Juvenil San Carlos, denominada a partir de este momento Banda de Música “Salvador Lo Giudice”.

2000: cumple 25ª años de labor en la comunidad.

Directores de la ESCUELA ARTÍSTICA 1975/2012

1975 Gracia Egidia Lo Giudica

1976 Ana María Caroli

1977 Carmen Villarejo de Góngora

1978-1981 Viviana Cecilia Conti

1981-2012 Americo De Angeli

Raúl Pardi

Liliana Fontana

Adriana Saua