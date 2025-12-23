6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

La investigación comenzó a partir de robos de ganado en el departamento de San Carlos.

Personal de la Unidad Investigativa, comenzó con una investigación que se prolongó a 6 meses, centrada puntualmente en el departamento de San Carlos, luego de detectar robo de ganado en diferentes zonas.

El proceso investigativo se realizó en conjunto con la Unidad Fiscal Valle de Uco, a cargo del fiscal Jorge Quiroga, quien seguía paso a paso la investigación y el accionar del personal actuante.

Tras la confirmación de la existencia de los faenamientos clandestinos que se estaban realizando y la venta a un menor costo de este producto en varios comercios del Valle de Uco, siendo puntualmente en Tupungato y Tunuyán, el personal actuante realizó varios allanamientos y el secuestro de la carne y varios elementos utilizados en la actividad ilegal.

Desde Investigaciones, indicaron a El Cuco Digital, que en total se realizaron 14 allanamientos en las últimas horas, logrando el secuestro de carne y varios elementos importantes para la causa.

Como resultado de todo lo mencionado, una persona fue aprehendida quedando a disposición de la justicia.

Además de personal de Investigaciones y de La Rural, trabajaron en los operativos la Unidad Investigativa de Maipú, la Unidad Investigativa de Luján de Cuyo, Cuerpos Especiales de Valle de Uco y la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán y San Carlos.