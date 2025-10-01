7.000 metros de asfalto en La Pintada: la obra se realizó con fondos municipales

Además, cuenta de nueva señalización vial, iluminación LED y cámaras de seguridad. La esperada inauguración de la obra se realizó ayer, encabezada por el intendente Emir Andraos, quien compartió la jornada junto a vecinos y miembros del gabinete municipal.

Durante la tarde, se vivió en un clima de alegría y comunidad, ya que este logro marcó un antes y un después para La Pintada. Una obra que mejora la circulación vial y peatonal, la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los vecinos. «Hoy venimos a cumplir con lo que habíamos prometido, porque esta obra cambia la calidad de vida de los vecinos”, dijo el Intendente.

El jefe comunal destacó que, tras el abandono de la obra pública por el gobierno nacional, fue el Municipio el que decidió retomar y finalizar los trabajos con recursos propios. En ese sentido, remarcó que “lo que se empieza, se termina”, haciendo referencia al compromiso asumido por la gestión para concretar cada proyecto iniciado. “Este asfalto, estas luces y las cámaras de seguridad fueron financiadas por los vecinos de Tunuyán, porque creemos en un Estado presente que mejora cada rincón del departamento”, afirmó Andraos.

El vecino Eduardo Troncoso tomó la palabra en representación de los vecinos de La Pintada y expresó su emoción diciendo que: “Es un gran orgullo como vecino ser parte de estas acciones. Hoy la comunidad tiene el privilegio de compartir esta inauguración, con calles seguras, luminarias y cámaras que nos dan tranquilidad. Orgulloso de tener este asfalto, es un hecho”.

Una gestión que sigue potenciando la obra pública

La inauguración del asfalto en La Pintada se suma a otras obras públicas ejecutadas recientemente por la Municipalidad de Tunuyán. Entre ellas, se destaca el asfalto de los barrios Tamuch y Barbuza, y la intervención de la calle Bascuñán en Colonia Las Rosas. También se finalizó la construcción de los jardines maternales Cerecitas y Manitos Sucias, que ya abrieron sus puertas a las familias tunuyaninas.

Durante su discurso, el intendente Emir Andraos reafirmó que en Tunuyán la obra pública no se detiene, aún en un contexto nacional de paralización de inversiones. “Afirmar que la obra pública sí nos importa, es un acto de rebeldía y de resistencia de la Municipalidad de Tunuyán en un país que se paró. Nosotros nos movemos”, expresó.

Fuente: Prensa Tunuyán