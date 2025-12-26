7 conductores alcoholizados fueron detenidos por la policía en Valle de Uco durante el 24 y 25

Por estas infracciones graves se secuestraron 5 autos y 2 motos.

Durante la madrugada del 24 y lo que fue la jornada del 25, personal policial realizó un amplio control en rutas y accesos a espacios de recreación y verdes. De dichos controles formaron parte personal de Transito Municipal de los tres departamentos del Valle de Uco.

Como resultado de las maniobras donde el personal actuante realizó un control de más de 230 vehículos, detectó a 7 conductores alcoholizados, donde 1 superaba el gramos de alcohol en sangre. Por esta razón la policía secuestró 5 autos y 2 motos.

Desde la propia Subjefatura Vial del Valle de Uco, informaron que además de los conductores alcoholizados, se realizaron otras un total de 88 actas viales, por diferentes infracciones cometidas.

Por otro lado, desde la Unidad Especial de Tupungato, aseguró que se trabajó en conjunto con el personal de Comisaría 20 y la Subcomisaria, donde informaron que 6 de los detenidos son de Tupungato.

Por último, desde la policía informaron que no se registro accidentes y para lo que serán los controles por año nuevo serán de la misma manera.