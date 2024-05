8 de mayo, el día que el mundo conoció la Coca-Cola ¿Qué otras efemérides se celebran este día?

El 8 de mayo se celebra además el Día Mundial de la Cruz y la Media Luna Roja en homenaje al fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja Henri Dunant quien trabajó en misiones humanitarias a mediados del siglo XIX. Ambos símbolos brindan según el derecho internacional seguridad a los heridos y a los enfermos, así como a quienes cuidan de ellos, durante los conflictos armados. La Media Luna es utilizada en conflictos o situaciones de peligro humanitario en países de origen Musulmán.

En 1886, el farmacéutico John Pemberton estaba buscando una cura para el dolor de cabeza, después de experimentar con varios ingredientes, finalmente creó una bebida carbonatada que contenía extractos de hojas de coca y nueces de cola. El nombre de la bebida, Coca-Cola, se derivó de estos dos ingredientes. El mito dice que el 8 de mayo se sirvió la primera Coca‑Cola del mundo en la farmacia Jacobs en Atlanta, Georgia.

Otros hechos importantes ocurridos este día.

1527: El navegante Sebastián Caboto descubre el río Paraná.

1814: Nace en Buenos Aires el doctor Miguel Estévez Seguí. Fue diputado, senador, juez y catedrático de la universidad. Entre sus escritos se destaca el Tratado de procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires. Murió en Buenos Aires el 16 de junio de 1892.

1827: La Junta de Representantes de Santa Fe rechaza la Constitución Nacional sancionada en Buenos Aires por el Congreso General Constituyente el 24 de diciembre de 1826.

1828: A instancias del coronel Manuel Dorrego, el gobernador y capitán general de Buenos Aires, la Cámara Legislativa dictó la ley de libertad de imprenta.

1845: Muere el coronel Patricio Corvalán. Peleó por la Independencia en las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Había nacido en Salta en 1770.

1855: Catamarca sanciona una Constitución.

1863: Muere en Santa Fe el presbítero José de Amenábar. Formó parte de la Asamblea General Constituyente del año 1813 y del Congreso Constituyente de 1826, donde se opuso a la sanción de la Constitución unitaria. Fue gobernador de Santa Fe entre 1856 y 1858.

1895: Tras perder la guerra, China cede Taiwán a Japón.

1919: Despega el primer vuelo que unirá América con Europa. Salió de Long Island, Estados Unidos, y aterrizó en Plymouth, Inglaterra.

1945: Alemania capitula incondicionalmente en Berlín, abriendo el camino a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945 con la rendición incondicional de Japón. Algunos toman como fecha de la rendición alemana el día 7 de mayo, fecha en que se firmó una de las actas de rendición en Reims ante las fuerzas británicas y estadounidenses. Otros, en tanto, lo conmemoran el 8 de mayo. Ese día el general Wilhem Keitel firmó la capitulación ante el general estadounidense Carl Spaatz, el mariscal británico William Tedder, el general francés Jean de Lattre y el mariscal soviético Georgi Shukov. Hay quienes sostienen que la firma tuvo lugar pasadas las 12 de la noche, por tanto el hecho se habría producido en la madrugada del 9 de mayo.

1948: Día de la Cruz Roja Internacional.

1954: Alberto Tessaire asume como vicepresidente de la Nación.

1970: Se inaugura el Centro Cultural San Martín.

1978: Muere el jurisconsulto, diplomático, político e historiador Miguel Ángel Cárcano, autor de Evolución histórica del régimen de la tierra pública 1810-1816; La presidencia de Carlos Pellegrini; El estilo de vida argentino en Paz, Mansilla, González, Roca, Figueroa Alcorta y Sáenz Peña; La Sexta República, Sáenz Peña, la revolución por los comicios; Alberdi, su doctrina económica; La política internacional en la historia argentina, etc.

1980: La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta.

1996: La Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba una nueva Constitución. Quedaron abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial. El nuevo texto constitucional será promulgado el 10 de diciembre del mismo año y entrará en vigencia en febrero de 1997.

1884 – Nace Harry S. Truman, político estadounidense.

1886 – En Atlanta, EE.UU., John Styth Pemberton inventa la Coca Cola, la bebida internacional más popular de todos los tiempos.

1933 – Gandhi inicia una huelga de hambre de tres semanas, en protesta por la represión de los parias por los ingleses.

1966 – Nace la cantante española Marta Sánchez.

1967 – Muhammad Ali pierde su título de campeón mundial por negarse a prestar el servicio militar en plena Guerra de Vietnam.

1970 – Sale a la venta el último álbum de Los Beatles: Let it be. El mismo contiene hits de la banda como “Get back”, “Don’t let me down” y “Two of us”.

1984 – La URSS decide no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Trece países siguen su ejemplo.

2012 – Muere Caloi, dibujante e historietista argentino.

-Se celebra el Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

-Se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario.

-Se celebra el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional.

Nota realizada con información de El Historiador.com y Diario La Nación