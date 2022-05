A 22 días del accidente, Giuliana Lucoski pasó a sala común

Su hermano lo confirmó a Canal 7.

Giuliana Lucoski pasó a una sala común del Hospital Central. Después de 22 días en terapia intensiva, luego del accidente que sufrió junto a su novio el médico cirujano Ricardo Luna, la ex reina de la Vendimia dio un paso clave en su recuperación este lunes. Así lo informó su hermano Nicolás Lucoski a Canal 7.

El joven contó que su experiencia fue muy mala luego del accidente. “Apenas llegué al hospital me dijeron ‘tu hermana no está más’, porque llegó sin vida. Yo me desgarré por dentro, sentí el dolor de perder a alguien. Pero al lunes siguiente, cuando la vi, me volvió una fortaleza y dije “va a salir”, más allá de que siempre se subestima la positividad cuando ves a alguien tan así, pero es increíble que ahora esté acá. No sé de dónde sacó tanta fuerza. Sé que ha estado toda la provincia pendiente, rezando por ella, mandando buena energía.

Nicolás detalló: “Ella te tira frases, habla poquito y despacito, con palabras claves y, calculá, que hoy me preguntaba por el trabajo de ella. Se está armando una inmobiliaria y me preguntaba qué onda los contratos, si se estaba armando. Es increíble cómo está tan bien. Hay que seguir así, en este camino y va a salir”.

El joven de 21 años cree que ya “pasó lo peor”. Al respecto dijo: “Siempre le hago preguntas muy detalladas para ver si no se acuerda de algo, pero no, se acuerda de todo. Mueve todo el cuerpo, se sienta, no se para porque el tobillo está operado y todavía queda otra operación. Está con botas en ambos pies”.

¿Giuliana Lucoski está fuera de peligro?

El hermano de Giuliana Lucoski señaló que gente “de afuera” le explica que estaría fuera de peligro. Sin embargo, aclaró: “Pero es un camino muy largo, queda rehabilitación, tiene muchas quebraduras… pero -en sala común- ya lo afrontamos de otra manera”.

Nicolás Lucoski ofició prácticamente como jefe de prensa de su hermana. “Yo no sabía que iba a tener tanta trascendencia, pero siempre se acercó gente que sabía que yo estaba aquí afuera, a tomar un café a traerme cosas para ella. Ayer vino un chico que se llama Fausto y me dejó una cartita y esas cosas muestran cómo se unió la gente para sacar a mi hermana adelante. Y eso es lindo, es lindo” contó Nico, quien daba informes diarios a través de su cuenta de Twitter.

Sobre sus padres, Nicolás dijo que ahora están mejor. “Es mucho progreso en poco tiempo, pero estamos llevando la situación de la mejor manera”.

Nació el sobrino de Nicolás y Giuliana Lucoski

“Este domingo también nació mi sobrino, eso se los conté. De a poco estamos rearmándonos como familia otra vez y eso -a Giuliana Lucoski- la motivó mucho, porque es muy familiera. Se alegró mucho” remarcó Nico.

Luego dio algunos detalles del primer nieto de la familia: “Es el hijo de Cinthia, mi hermana más grande, el primer nieto de la familia. Fue por cesárea. Fue una alegría enorme. El nombre de él es Benicio. ‘Nació el Beni’, le dije a la Giuli y abrió los ojos grandes”.

Giuliana Lucoski pidió ver a su novio

Nicolás no esquivó la pregunta acerca de si pidió ver a su novio, el médico cirujano Ricardo Luna. “Y… sí, pidió ver cómo estaba. Así que le contamos todo, cómo fue el proceso de él. Al verse así, Giuli se preguntaba cómo estaba él.

Luego comentó que le han dado muchas alternativas para que la ex reina de la Vendimia siga su tratamiento en otra clínica, incluso en Buenos Aires. “Sin embargo, los médicos nos dicen que no nos apuremos, que estemos tranquilos, que ellos nos van a decir cuándo”.

