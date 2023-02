A alta velocidad chocó dos autos, atropelló a una mujer y se fugó: una cámara los captó previo al siniestro

La mujer sufrió moretones y raspones en diferentes zonas del cuerpo. Piden datos para encontrar al conductor.

Una pareja fue víctima de un siniestro vial en La Consulta, San Carlos , donde un sujeto que conducía a alta velocidad los chocó y se dio a la fuga.

El hecho ocurrió el día lunes entre la 1:30 y 1:50 de la madrugada en la calle Ejército Los Andes enfrente de la terminal de ese distrito.

Las víctimas un hombre y una mujer, que dejaron sus autos estacionados uno detrás del otro, de Este a Oeste sobre la cara Norte de la calle Ejército Los Andes.

En comunicación con el Diario El Cuco Digital el vecino comentó: “En eso vienen pasando dos camiones pegados a la doble línea amarilla, por la derecha viene un auto muy rápido y los pasa por la derecha. Con el espejo del auto de él le pega al espejo mío; mientras que yo veo eso, adelante está Anabel abriendo la puerta del auto y le pega a ella, la levanta, la tira por el aire y la deja en el suelo y a la vez choca la puerta. Como veo que no se detiene, me bajo del auto y corro para ver la patente y el auto no se frenó”.

“Alcancé a ver qué era un Chevrolet de un color oscuro aparentemente Astra, pero no estoy seguro”, agregó.

Las víctimas informaron que tras el impacto el auto se dio a la fuga y dobló por Bruno Villegas hacia el Norte. Una chica que se encontraba en el lugar corrió hacia la comisaría a dar aviso y cuando salió llamó inmediatamente al 911.

Las cámaras que se encuentran en los semáforos de las calles Ejército Los Andes y 9 de Julio captaron el momento previo del siniestro, pero no lograron tomar la patente del auto debido a la velocidad del vehículo.

El auto a alta velocidad antes de chocar a la pareja

“Estuvimos buscando en todas las cámaras de los vecinos, pero están mirándolo de frente las luces, no dejan que se vea la patente. Lo que nosotros suponemos es que el lado del acompañante de ese auto está roto ya sea el espejo, guardabarro, paragolpe del lado derecho, o sea del lado del acompañante”, detalló el hombre.

La mujer que fue golpeada por el vehículo, tiene moretones en la cintura, glúteos y raspones e inflamación en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, en la zona de la pantorrilla.

“Estamos indignados de que se haya dado a la fuga, queremos dar con el paradero de esta persona, si alguien tiene alguna noticia, será bienvenida”, destacó el vecino.

Si alguien vio o sabe algo, puede comunicarse al siguiente número telefónico +54 9 2622 41-9095