Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 11, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 11, 2026

logo el cuco digital

A Chile ¿cómo se encuentran los pasos internacionales?

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El cielo en alta montaña esta nublado.

El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos las 24 horas para todo tipo de vehículos.

El tiempo en alta montaña: parcialmente nublado.

Paso Pehuenche
El paso Pehuenche ubicado en Malargüe se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en estos horarios:

Salida de Argentina: de 8 a 19
Ingreso a Argentina: de 8 a 20.
La Ruta Nacional 145 está transitable, pero con precaución por calzada en reparación entre Las Loicas y el límite internacional.

Fuente: Diario El Sol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: regresó a su casa y descubrió el faltante de una suma millonaria

Macarena y Yanet, las dos agentes de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán que salvaron la vida de un bebé

“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Familia involucrada en accidente en Ruta 40: una niña de un año fue hospitalizada

Un accidente vial entre una moto y una camioneta en Eugenio Bustos, deja el saldo de un herido leve

Juan Elías, un niño de Tupungato que regala sus juguetes para que otros niños celebren el Día de Reyes

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

San Carlos: un incendio destruyó dos quinchos ubicados en el fondo de una vivienda

Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Tupungato: dejó la moto estacionada frente a su casa y se la robaron

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO