A Chile ¿cómo se encuentran los pasos internacionales?

El cielo en alta montaña esta nublado.

El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos las 24 horas para todo tipo de vehículos.

El tiempo en alta montaña: parcialmente nublado.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche ubicado en Malargüe se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en estos horarios:

Salida de Argentina: de 8 a 19

Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

La Ruta Nacional 145 está transitable, pero con precaución por calzada en reparación entre Las Loicas y el límite internacional.

