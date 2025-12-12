A días de las fiestas ¿Cuál es la tendencia en los regalos y como se encuentran la demanda y las ventas?

Los comerciantes sostienen que existe la demanda, pero cuesta concretar la venta. Por el momento los números son inferiores al año pasado.

Mendoza comenzaron a ajustar su estrategia para uno de los períodos más intensos del año. Aunque noviembre reflejó un movimiento discreto, los especialistas aseguraron que la dinámica del consumo es clara: los fines de semana impulsan las ventas y el mayor pico se da en la quincena previa a Nochebuena.

Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza subrayó que, si bien la suba no se observa con fuerza en noviembre, diciembre sigue siendo el mes decisivo.

“Es un comportamiento que se repite todos los años: la gente compra más cerca de las fiestas porque los precios previos están menos recargados”, explicó en diálogo con El Sol.

Juguetes: el regalo que marca el ritmo

Pese al avance de la tecnología, los juguetes mantienen un rol protagónico en la elección de regalos familiares. Incluso, los especialistas aclararon que las familias se inclinan por juguetes con propósito pedagógico, que favorezcan el juego sin pantallas y estimulen habilidades sociales. El ticket promedio en jugueterías ya superó al de meses anteriores, reflejando una tendencia hacia productos con valor emocional o educativo.

Sin embargo, a nivel nacional, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) encendió alarmas: el sector atraviesa uno de los períodos más delicados en décadas, con caída en las ventas minoristas, aumento de importaciones y fábricas trabajando con alta capacidad ociosa.

Brecha de precios

Los especialistas advierten que uno de los factores que más condiciona la competitividad local es la brecha de precios con países vecinos.

Ejemplos relevados:

Bloques de construcción: $50.000 en Argentina vs. $25.000 en Chile o México (50% menos).

Muñecas: $50.000 en Argentina vs. $35.000 en Brasil (30% menos).

Patines infantiles: $87.000 en Argentina vs. $50.000 en la región (42,5% menos).

El Gobierno apuesta a que la reducción arancelaria y la mayor disponibilidad de productos importados permitan moderar los precios antes de las fiestas.

La bicicleta, la alternativa a la tecnología

Las bicicletas se instalaron como uno de los productos más buscados por los padres que desean incentivar actividades físicas y reducir el tiempo de pantalla en los más chicos.

Federico López Virdo, responsable de Stylo Cicles, detalló que, aunque el ritmo de ventas todavía es lento, esperan un repunte en los próximos días: “Muchos están esperando el cobro del aguinaldo para decidir la compra. La bicicleta hoy compite directamente con los juguetes y con la tecnología”.

Los valores en el local van desde $160.000 para modelos infantiles, con casco y tres juguetes de regalo, mientras que las bicicletas para adultos comienzan en $260.000. Todas incluyen service bonificado y garantía de seis meses.

Aun así, la situación del mercado no es mejor que la del año pasado: “En la temporada pasada ofrecimos 180 unidades; hoy son 120. La demanda está, pero cuesta más concretar la venta”, señaló López Virdo.

El especialista también destacó la importancia del asesoramiento profesional ante la proliferación de cadenas que ofrecen bicicletas sin la capacitación adecuada: “La competencia es sana en el sector, pero hay grandes cadenas que empezaron a ofrecer productos y no están capacitados para llevar adelante la venta. Un buen asesoramiento colabora en que la persona pueda sacarle el mayor provecho a la unidad”.

Fuente: Diario El Sol