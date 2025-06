A dos semanas de la trágica muerte de Magnolia Tejada de 9 meses, su madre pide justicia

La criatura viajaba en un auto junto a sus tíos cuando fueron chocados por una camioneta.

El pasado 20 de mayo, Magnolia Tejada, de 9 meses de vida, viajaba junto con sus tíos en un auto por la colectora de Ruta 40 de Sur a Norte y en un momento dado una camioneta que circulaba por Ruta 40 de Norte a Sur, intentó ingresar a la colectora e impactó a la camioneta.

Como resultado del impacto, la pequeña, de nueve meses, perdió la vida en el lugar, mientras que su tía y quien manejaba el rodado menor fueron trasladados al Scaravelli con politraumatismos.

A dieciséis días del trágico hecho, Micaela, quien es la madre de Magnolia Tejada, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales pidiendo justicia por lo que sucedió.

“Mi hija ya no está, pero su voz vive en nosotros. Hace dos semanas el mundo se detuvo. El corazón más puro que conocí, el amor más grande, fue arrancado de nuestras vidas. “Mi chiquita, mi bebé de 9 meses ya no está con nosotros”, publicó su madre.

“No fue un accidente, fue el resultado de la irresponsabilidad de quien al volante destruyó nuestras vidas. El señor tomó un desvío por el cual no debe ingresar a una velocidad que tampoco está permitida y sin previo aviso”.

“Esta persona no puede volver a manejar, no puede tener la oportunidad de arrebatarle la vida a otras personas, no puede seguir como si nada hubiera pasado”, Micaela, madre de la pequeña.

“Mi hija merecía vivir, reír, caminar y decirme mamá. Aunque ya no la tengo, la llevó en mi sangre, en mi alma y en cada palabra que escribo”, finalizó Micaela.