A los 42 años, Edith cumplió el sueño de ser peluquera: una historia de sacrificios

Por Estefanía Tello

En pandemia logró construir su propio salón de belleza ubicado en el Barrio Anhelos del Sol.

Edith Funes tiene 51 años y es del departamento de San Carlos. Siempre soñó con ser peluquera pero sus circunstancias por mucho tiempo no se lo permitieron. La crianza de los hijos, entre otras cosas, le postergó la meta, sin embargo ella nunca la abandonó por completo. Cuando tuvo la oportunidad, empezó a capacitarse, aprendió el oficio y abrió su primera peluquería en el 2008.

En esta oportunidad, como cada 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero, El Cuco Digital decidió entrevistarla para poder conocer un poco más esta historia de sacrificio.

Edith junto a sus hijas

-Edith, contanos ¿dónde te capacitaste?

Primero empecé a estudiar en el Centro de Capacitación Hilario Ascasubi. Luego, me formé en un instituto de Bahía Blanca que venía a Tunuyán donde pude recibirme de Técnica en Peluquería. Después, he seguido capacitándome en diversos cursos y capacitaciones en corte, peinado, tratamientos capilares, extensiones, color, siempre estoy actualizándome.

-¿Cómo fue que elegiste ser peluquera?

Siempre me gustó la peluquería pero cuando era más joven se me complicaba porque tenía mis hijos chicos. Entonces, cuando fueron más grandes que no dependían de mí, me puse a estudiar. Mi mamá me ayudaba muchísimo pagándome capacitaciones y así empecé.

–Y, un buen día, abriste tu salón.

Sí, en el 2008. Mi hijo que estaba en el Ejército me dio uno de sus sueldos para poder comprarme los muebles que necesitaba. Siempre tuve mucha ayuda de mi familia. De hecho, mis dos hijas sol peluqueras. Una de ellas actualmente, está trabajando conmigo.

Su nuevo salón

-Después de varios años trabajando, ¿te afectó la pandemia económicamente?

Estuve como tres o cuatro meses con la peluquería cerrada, pero debo decir que a mí la pandemia en cierto sentido me favoreció porque dejé de pagar alquiler. Mi esposo se puso a levantarme un saloncito para poder tenerla en la casa. Si no hubiera venido la pandemia todavía estaría alquilando. Pero sé que muchos colegas que no contaban con otro respaldo la pasaron mal.

-¿Cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar para seguir en este oficio?

Como siempre me gustó mucho no siento que haya tenido muchos desafíos pero si tengo que nombrar uno, la parte económica siempre ha sido un obstáculo porque todo es caro: las capacitaciones, las herramientas y los productos.

-Un sueño que cumplir.

Los sueños ya los tengo casi todos realizados. Pero quiero seguir perseverando y capacitándome para transmitir todo lo que sé a mis alumnos que confían en mí. Quiero seguir formando profesionales.