A partir de la denuncia de vecinos, se rescató a un coipo y una comadreja overa

Ambos animalitos, después de constatar su estado de salud, fueron liberados en su entorno natural.

Un coipo (Myocastor coypus) y una comadreja overa (Didelphis albiventris) fueron rescatados del mascotismo gracias al compromiso ciudadano, que permitió que personal de la Policía de Seguridad Rural, Fauna Silvestre y el Ecoparque de Mendoza actuaran con celeridad.

El coipo ingresó al Ecoparque luego de un aviso a la Policía de Seguridad Rural en el que vecinos de Las Heras alertaron que el animal estaba siendo perseguido por perros.

Tras el traslado realizado por el personal policial y la evaluación veterinaria en el Ecoparque por parte de profesionales del Departamento de Fauna, se constató su buen estado de salud y pudo ser liberado en su ambiente natural.

En simultáneo, la comadreja overa fue reportada por vecinos de Godoy Cruz, quienes la encontraron adentro de una vivienda. Con el fin de protegerla, personal de Fauna Silvestre retiró el ejemplar y lo trasladó a un área natural segura dentro del Gran Mendoza.

Estos casos ponen en evidencia el impacto que los animales domésticos, especialmente los perros sin control, pueden ocasionar sobre la fauna silvestre.

Aunque sean animales de compañía bien cuidados, mantienen su instinto cazador, lo que puede provocar lesiones, muertes, abandono de crías o transmisión de enfermedades a especies nativas.

La experiencia con el coipo y la comadreja demuestra que la recuperación es posible cuando se actúa de manera rápida y coordinada. Sin embargo, no todos los animales afectados tienen la misma oportunidad, por lo que la prevención y la tenencia responsable de mascotas son fundamentales para garantizar la protección de la biodiversidad y una convivencia equilibrada en entornos naturales y urbanos.

Tu denuncia ayuda

La comunidad puede colaborar avisando ante la presencia de fauna silvestre en riesgo:

• Departamento de Fauna Silvestre: 261-7503417 (de lunes a viernes de 8 a 13)

• Policía de Seguridad Rural: 911

• Correo electrónico: fauna-drnr@mendoza.gov.ar

• Portal de denuncias: ticketsform.mendoza.gov.ar

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza