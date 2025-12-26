A pesar de las prohibiciones, algunos “se divirtieron” con pirotecnia durante los festejos navideños

Se realizaron algunos decomisos de pirotecnia en Tupungato por parte de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y la Municipalidad del departamento.

Esta semana se celebró Noche Buena y Navidad en toda la provincia de Mendoza, incluyendo el Valle de Uco. En ese contexto, las municipalidades de San Carlos, Tunuyán y Tupungato recordaron a la comunidad que está prohibida la venta y el uso de pirotecnia en toda la región. Para reforzar esta medida, se dispusieron líneas telefónicas destinadas a recibir denuncias por su uso.

La prohibición no solo responde a los riesgos de quemaduras que implica la manipulación de estos artefactos, sino también al compromiso con el bienestar de las personas y las mascotas. El estruendo de los petardos genera altos niveles de tensión, euforia, estrés y ansiedad, afectando especialmente a niños, adultos mayores, personas con hipersensibilidad auditiva y animales.

Sin embargo, a pesar de los reiterados llamados a la conciencia, numerosos vecinos del Valle de Uco denunciaron a través de redes sociales que la pirotecnia fue utilizada masivamente durante las celebraciones. Además, muchos reportaron que las líneas habilitadas para denuncias no respondían, generando frustración e impotencia.

El impacto también se sintió en los hogares: muchas mascotas, alteradas por el ruido, huyeron despavoridas y se extraviaron, dejando a sus familias angustiadas en plena noche festiva.

Cabe recordar que la Ley Provincial 8.632, sancionada en diciembre de 2013 y vigente desde hace 12 años, prohíbe expresamente que “se expenda o venda al público en general, bajo cualquier modalidad de contratación, pirotecnia y/o cohetería de uso prohibido”. La normativa establece sanciones para quienes infrinjan esta disposición: arresto por 7 días, multa equivalente a 15 días, decomiso de la mercadería y clausura del establecimiento por hasta 180 días.

Actualmente, los 18 municipios de Mendoza han adherido a esta ley, siendo Tupungato el último en sumarse recientemente. No obstante, la venta ilegal de pirotecnia persiste en distintos puntos de la provincia, incluyendo el Valle de Uco.

