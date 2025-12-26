Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 26, 2025

logo el cuco digital

A pesar de las prohibiciones, algunos “se divirtieron” con pirotecnia durante los festejos navideños

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se realizaron algunos decomisos de pirotecnia en Tupungato por parte de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y la Municipalidad del departamento.

Esta semana se celebró Noche Buena y Navidad en toda la provincia de Mendoza, incluyendo el Valle de Uco. En ese contexto, las municipalidades de San Carlos, Tunuyán y Tupungato recordaron a la comunidad que está prohibida la venta y el uso de pirotecnia en toda la región. Para reforzar esta medida, se dispusieron líneas telefónicas destinadas a recibir denuncias por su uso.

La prohibición no solo responde a los riesgos de quemaduras que implica la manipulación de estos artefactos, sino también al compromiso con el bienestar de las personas y las mascotas. El estruendo de los petardos genera altos niveles de tensión, euforia, estrés y ansiedad, afectando especialmente a niños, adultos mayores, personas con hipersensibilidad auditiva y animales.

Sin embargo, a pesar de los reiterados llamados a la conciencia, numerosos vecinos del Valle de Uco denunciaron a través de redes sociales que la pirotecnia fue utilizada masivamente durante las celebraciones. Además, muchos reportaron que las líneas habilitadas para denuncias no respondían, generando frustración e impotencia.

El impacto también se sintió en los hogares: muchas mascotas, alteradas por el ruido, huyeron despavoridas y se extraviaron, dejando a sus familias angustiadas en plena noche festiva.

Leer: https://www.elcucodigital.com/fiestas-de-fin-de-ano-como-cuidar-la-salud-de-perros-y-gatos-en-esta-epoca/

Cabe recordar que la Ley Provincial 8.632, sancionada en diciembre de 2013 y vigente desde hace 12 años, prohíbe expresamente que “se expenda o venda al público en general, bajo cualquier modalidad de contratación, pirotecnia y/o cohetería de uso prohibido”. La normativa establece sanciones para quienes infrinjan esta disposición: arresto por 7 días, multa equivalente a 15 días, decomiso de la mercadería y clausura del establecimiento por hasta 180 días.

Actualmente, los 18 municipios de Mendoza han adherido a esta ley, siendo Tupungato el último en sumarse recientemente. No obstante, la venta ilegal de pirotecnia persiste en distintos puntos de la provincia, incluyendo el Valle de Uco.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/pirotecnia-en-mendoza-esta-prohibida-y-su-uso-pone-en-riesgo-a-toda-la-comunidad/

Con Información de DiarioUno.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Dos personas resultaron detenidas tras un intento de asalto a un peatón en Tunuyán

Una moto de fabricación casera y adulterada fue secuestrada por la UEP de Tupungato

Efemérides: cada 25 de diciembre se celebra la Navidad ¿Cuál es el origen de esta festividad?

Un manifestante fue condenado a pagar 10 cajas de leche por el escrache a la casa del diputado sancarlino Mauricio Torres

Tunuyán: manejaba una moto robada, intentó escapar y terminó detenido

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO