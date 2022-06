A pesar de su ceguera, Lautaro sigue superándose día a día: esta vez, participó de un torneo regional de ajedrez

Además, practica natación y hace fútbol para ciego.

Lautaro Rodríguez sigue superándose día a día, pese a su ceguera cumplió el sueño de convertirse en abanderado en la escuela primaria y ahora, que está en segundo año de la secundaria, continúa esforzándose demostrando su esfuerzo y dedicación. Hace pocos días participó del Torneo Regional de Ajedrez en el Valle de Uco logrando cumplir otras de sus metas.

Lautaro, es alumno de la Escuela Mónica Loyarte y no tiene límites, gracias al apoyo de sus docentes y compañeros se animó a participar de una competencia de ajedrez, y aunque no logró clasificar, la mayor satisfacción que se llevó el joven fue la de ser protagonista.

Carina Fuentes, directora de la Escuela 2-045 Club de Leones de Tunuyán, en comunicación con El Cuco Digital destacó que “Lauti es un buen alumno que siempre demuestra gran desempeño académico. Está acompañado por la escuela del Club de Leones con el servicio de inclusión educativa. Siempre ha sido muy bueno con notas altas”.

“A muy corta edad perdió la visión y tuvo que adaptarse a la nueva realidad por lo que les ha llevado un gran proceso individual y familiar. Actualmente está acompañado por la docente especialista en déficit visual, Inés Bravos, con apoyo de la escuela Loyarte. Además, ha sido fundamental el acompañamiento de su escuela primaria. Eso le ha permitido incluirse sin mayores dificultades”.

Por otro lado, la coordinadora, Natalia Santilli, profesora de la escuela Mónica Loyarte quien también es coordinadora pedagógica en segundo año, resaltó “la impronta, responsabilidad, compañerismo, sus iniciativas, sus debates que han demostrado estar a la altura del resto de sus compañeros, Lauti ha dejado de lado todas las ideas que nosotros podíamos tener; sinceramente, es excelente, buen compañero y ha sido elegido delegado del curso”.

También, Nancy Montoya, mamá de Lautaro, dijo que junto a su papá, Julio Rodríguez, sienten un gran orgullo por cada avance y proceso de su hijo: “Lautaro es un niño con muchas fuerza, con ganas de superarse todo el tiempo y que lucha día a día para lograr sus metas. A pesar de que su vida no fue fácil él nunca se dio por vencido, para el no hay un no que le impida hacer lo que le gusta. Para nosotros es un claro ejemplo de que todo se logra con esfuerzo y confianza ya que es un niño muy seguro de sí mismo”.

“Es un gran orgullo ver todo lo que logra y lo hace con mucha pasión. Todos los días aprendemos algo de él. Aprendimos a dejar el miedo, para que pueda ser libre de hacer lo que ama, Lautaro practica futbol para ciego, hace natación, y a nosotros como papas nos alegra ver como disfruta de cada cosa que hace, somos felices de tenerlo y nos sentimos más que orgullosos de nuestro pequeño guerrero”.