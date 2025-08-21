Facebook X-twitter Youtube Instagram

A prepararse para la Expo Educativa de Tunuyán, y decidir qué carrera estudiar en Valle de Uco

La jornada tendrá entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Tunuyán llevará a cabo el próximo martes 26 de agosto la Expo Educativa 2025, un encuentro destinado a acercar la oferta académica de nivel superior a estudiantes, familias y público en general. El evento se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, con actividades previstas de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.

“Este espacio permitirá que los jóvenes conozcan las opciones de formación disponibles y puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico”, anticipó el intendente Emir Andraos. 

Desde el municipio se destaca la importancia de generar espacios de orientación y diálogo, reconociendo la participación de instituciones reconocidas a nivel nacional como Universidades, Fuerzas de Seguridad, IES y Centros de educación superior.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands, recibir información directa de cada institución y conocer en detalle las carreras, tecnicaturas y programas de formación disponibles para el ciclo lectivo 2026. También se prevé la participación de escuelas secundarias y CENS del departamento, lo que garantizará una amplia convocatoria de jóvenes próximos a finalizar sus estudios. La Expo se consolida un año más, como un punto de encuentro entre el sistema educativo y la comunidad de Tunuyán. 

Fuente: Prensa Tunuyán

