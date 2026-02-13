¡A prepararse, que se viene el primer feriado largo del año: Carnaval! ¿Por qué se festeja?

Los feriados de carnaval, fueron prohibidos por la última dictadura militar y se establecieron nuevamente en 2010.

Los feriados nacionales de Carnaval caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026, ambos con carácter inamovible. Esto significa que no se trasladan y garantizan un descanso extendido.

De esta manera, el descanso abarcará cuatro días consecutivos. El esquema quedará así:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 (feriado nacional)

Martes 17 (feriado nacional).

Al tratarse de feriados nacionales, quienes deban trabajar durante esas jornadas deberán cobrar doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, se paga el día habitual más un adicional del 100%.

Con estas fechas confirmadas, el Carnaval 2026 se perfila como la primera gran oportunidad del año para viajar o descansar, impulsando el turismo interno y la planificación anticipada.

¿Por qué se celebra?

Aunque a la festividad se le asocia un carácter religioso, la realidad es que el origen es pagano.

Los historiadores no han logrado precisar la fecha exacta en la que ocurrió el primer carnaval o de dónde proviene exactamente. En lo que todos coinciden es en que el origen se remonta a las fiestas paganas que se celebraban en el mundo Antiguo, tanto en la Antigua Grecia, como en la Antigua Roma. Y donde prevalecían el exceso, la lujuria y el descontrol.

En nuestro país, es una celebración que viene realizándose desde la época Colonial. Aproximadamente, desde el año 1600. Los conquistadores europeos trajeron las costumbres originarias de sus tierras y estas se mezclaron con el candombe de los esclavos negros y otras costumbres de los primeros habitantes de nuestro lugar.

En Argentina los festejos adquieren distintas formas según la región del país. Siendo los del litoral y del noroeste los mas destacados.

Los feriados de carnaval habían sido prohibidos por la última dictadura militar y fueron restituidos en el año 2010 por la entonces presidenta Cristina Kirchner.