Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 14, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 14, 2026

logo el cuco digital

¡A prepararse, que se viene el primer feriado largo del año: Carnaval! ¿Por qué se festeja?

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los feriados de carnaval, fueron prohibidos por la última dictadura militar y se establecieron nuevamente en 2010.

Los feriados nacionales de Carnaval caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026, ambos con carácter inamovible. Esto significa que no se trasladan y garantizan un descanso extendido.

De esta manera, el descanso abarcará cuatro días consecutivos. El esquema quedará así:

Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Lunes 16 (feriado nacional)
Martes 17 (feriado nacional).

Al tratarse de feriados nacionales, quienes deban trabajar durante esas jornadas deberán cobrar doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, se paga el día habitual más un adicional del 100%.

Con estas fechas confirmadas, el Carnaval 2026 se perfila como la primera gran oportunidad del año para viajar o descansar, impulsando el turismo interno y la planificación anticipada.

¿Por qué se celebra?

Aunque a la festividad se le asocia un carácter religioso, la realidad es que el origen es pagano.

Los historiadores no han logrado precisar la fecha exacta en la que ocurrió el primer carnaval o de dónde proviene exactamente. En lo que todos coinciden es en que el origen se remonta a las fiestas paganas que se celebraban en el mundo Antiguo, tanto en la Antigua Grecia, como en la Antigua Roma. Y donde prevalecían el exceso, la lujuria y el descontrol.

En nuestro país, es una celebración que viene realizándose desde la época Colonial. Aproximadamente, desde el año 1600. Los conquistadores europeos trajeron las costumbres originarias de sus tierras y estas se mezclaron con el candombe de los esclavos negros y otras costumbres de los primeros habitantes de nuestro lugar.

En Argentina los festejos adquieren distintas formas según la región del país. Siendo los del litoral y del noroeste los mas destacados.

Los feriados de carnaval habían sido prohibidos por la última dictadura militar y fueron restituidos en el año 2010 por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otro hombre herido gravemente en Tunuyán: fue apuñalado en Villa Seca

Un accidente en la Rotonda del Gaucho dejó a una persona herida

Arroyo Negro: un choque en cadena dejó a una persona herida

Un conductor se quedó dormido y volcó en La Consulta: fue trasladado al hospital

Tunuyán: Una casa ardió en llamas y una mamá y su hija perdieron todo

Gran operativo policial en el Cordón del Plata dejó 36 personas trasladadas y 10 detenidos

Un taxista asaltado, golpeado y herido por un grupo de hombres en Tunuyán

Tupungato: Robó en una panadería, quedó filmado y terminó detenido

Avanza la causa por el crimen de Gastón “Chino” Acuña en Tunuyán: hoy se realiza una audiencia y la familia pide justicia

Dueños de perros, veterinarios y una asociación piden que vuelvan las carreras de galgos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO