A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Le robaron una mochila donde tenía una notebook y una consola de sonido.

Pasadas las 21.30 horas del lunes, en la terminal de ómnibus de La Consulta, San Carlos, un hombre de 26 años fue víctima de dos delincuentes que tras amenazarlo con una arma de fuego, le robaron las pertenencias personales y una mochila.

Según lo relatado por la propia víctima, estaba llegando a la terminal y en un momento dado fue sorprendido por dos sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego, obligándolo a entregar las pertenencias y una mochila, donde tenía una notebook y una consola de sonido.

Por el hecho, personal policial trabajó en el lugar, siguiendo las directivas dadas por el ayudante fiscal de turno.