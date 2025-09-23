Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 23, 2025

logo el cuco digital

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Le robaron una mochila donde tenía una notebook y una consola de sonido.

Pasadas las 21.30 horas del lunes, en la terminal de ómnibus de La Consulta, San Carlos, un hombre de 26 años fue víctima de dos delincuentes que tras amenazarlo con una arma de fuego, le robaron las pertenencias personales y una mochila.

Según lo relatado por la propia víctima, estaba llegando a la terminal y en un momento dado fue sorprendido por dos sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego, obligándolo a entregar las pertenencias y una mochila, donde tenía una notebook y una consola de sonido.

Por el hecho, personal policial trabajó en el lugar, siguiendo las directivas dadas por el ayudante fiscal de turno. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Efemérides: se celebra el Día del Jubilado en la Argentina

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO