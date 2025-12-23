A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas en calle La Argentina y San Lorenzo.

Una mujer de 33 años, se encontraba en las inmediaciones de calle La Argentina y San Lorenzo, fue sorprendida por un hombre que la amenazó un arma de tipo fabricación casera y le robó el celular ( Samsung Galaxy A14), una mochila de color rosada que en su interior tenía un equipo de mate y una pelota.

Por el hecho, intervino el ayudante fiscal de turno, quien dispuso las medidas de rigor correspondientes al hecho.

Desde El Cuco Digital se dialogó con algunos vecinos de la zona y aseguraron que en horas de la noche, la zona donde ocurrió el hecho se torna peligrosa. Además, aseguraron que la parte desde el Cementerio hacia el Oeste por calle La Argentina, la calle Francisco Delgado y sus alrededores se torna peligrosa debido a la cercanía con el Asentamiento Rodrigo, uno de los puntos conflictivos del departamento.