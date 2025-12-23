Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 23, 2025

logo el cuco digital

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas en calle La Argentina y San Lorenzo.

Una mujer de 33 años,  se encontraba en las inmediaciones de calle La Argentina y San Lorenzo,  fue sorprendida por  un hombre que la amenazó un arma de tipo fabricación casera y le robó el celular ( Samsung  Galaxy  A14), una mochila de color rosada que en su interior tenía un equipo de mate y una pelota.

Por el hecho, intervino  el ayudante fiscal de turno, quien dispuso las medidas de rigor correspondientes al hecho.

Desde El Cuco Digital se dialogó con algunos vecinos de la zona y aseguraron que en horas de la noche, la zona donde ocurrió el hecho se torna peligrosa. Además, aseguraron que la parte desde el Cementerio hacia el Oeste por calle La Argentina, la calle Francisco Delgado y sus alrededores se torna peligrosa debido  a la cercanía con el Asentamiento Rodrigo, uno de los puntos conflictivos del departamento.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Jorge Narciso Marinero uno de los últimos peluqueros de la vieja escuela que sigue vigente en Valle de Uco

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

20 aprehenciones en San Carlos tras un nuevo operativo realizado por la policía

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO