A un año del atentado a Cristina: qué se sabe, las pistas y lo que falta investigar

Cómo fue el ataque. Quiénes son Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los detenidos que irán a juicio. Qué pasó esa noche y por qué el arma no disparó. Cuál es la vinculación con Revolución Federal y Gerardo Milman.

El 1 de septiembre de 2022, alrededor de las 21, la imagen de Cristina Kirchner con un arma apuntándole a la cabeza se extendió por todo el país, y en pocos minutos por el mundo. Alguien había intentado asesinar a la expresidenta y actual vice y, por motivos que ese momento nadie conocía, el disparo no había salido. Desde la detención de Fernando Sabag Montiel, esa misma noche, pasaron muchas cosas en torno al hecho y a la investigación, y los involucrados se multiplicaron. Los puntos principales, en este resumen interactivo.

El atentado

Cristina Kirchner saludaba a la gente que se había congregado afuera de su departamento de Recoleta cuando, a las 20.52, un hombre se abrió paso entre la multitud, le apuntó un arma a la cabeza y gatilló.

El primer detenido

El arma

¿Por qué no salió la bala?

Según el peritaje, Sabag Montiel no movió hacia atrás la corredera de la pistola, por lo que el proyectil no entró en la recámara y eso evitó que saliera el disparo.

Feriado nacional y marchas en todo el país

En cadena nacional, Alberto Fernández decretó feriado nacional para ese viernes, pero Mendoza y Jujuy se negaron a adherir. Hubo movilizaciones en todo el país en rechazo al atentado, y medios de todo el mundo se hicieron eco del ataque. Patricia Bullrich fue la única referente política que no repudió el ataque.

Más detenidos

Los vínculos con Revolución Federal

La violenta organización de ultraderecha, liderada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, fue responsable desde el comienzo de difundir mensajes de odio en contra de Cristina Kirchner y otros referentes, y de incitar a la violencia en contra de la vicepresidenta, además de expresar abiertamente la idea de asesinarla en plataformas como Twitter Spaces y con acciones en la calle.





Fueron ellos quienes llevaron a una movilización en Plaza de Mayo una guillotina que decía: “Todos presos, muertos o exiliados”, y ya tenían una causa por daños e incidentes frente a la casa de Cristina, e imputaciones por insultar, amenazar, escupir y perseguir a varios dirigentes.







El papel de Revolución Federal en la trama del caso es clave especialmente por la vinculación de Jonathan Morel con Caputo Hermanos —de la familia del exministro macrista— y por la figura de Delfina Wagner, panelista de Crónica TV que mantenía contacto con Morel y a la vez con Brenda Uliarte, y que incluso podría estar vinculada a Gerardo Milman. La querella de CFK pidió investigar a Wagner, que actualmente vive en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, conocida como “la vecina de Cristina”.

La investigación

La Justicia

María Eugenia Capuchetti

Jueza federal desde 2019 y vinculada al PRO por su trabajo en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) donde se forman policías y funcionarios porteños. Quedó a cargo de la causa del atentado, pero fue recusada dos veces (en noviembre de 2022 y en enero de 2023) y finalmente delegó la investigación a la fiscalía de Carlos Rívolo.

Fiscal Carlos Rívolo

A fines de mayo, el fiscal solicitó la elevación a juicio oral del caso, dejando como responsables solo a los detenidos, considerados “tres locos sueltos”, sin incluir a los señalados como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a Juntos por el Cambio. “Para CFK no hay ni habrá justicia”, respondió la vicepresidenta en una carta.

La querella

José Manuel Ubeira

Marcos Aldazabal

Los “tres locos sueltos”

Las imputaciones por el delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y premeditación”

Fernando Sabag Montiel autor y tenencia de un arma de fuego

Brenda Uliarte: partícipe necesaria y coautora

Nicolás Gabriel Carrizo: partícipe secundario

Lo que quedó en el camino

La pista Milman



“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, les dijo Gerardo Milman, diputado y mano derecha de Patricia Bullrich, a dos mujeres con las que trabaja solo dos días antes del atentado contra CFK. Eso lo contó a la Justicia un trabajador del Congreso a fines de septiembre pasado. Esta pista quedó también en manos de Capuchetti, pero en una causa separada de la del atentado. La investigación tuvo muchas falencias, como no peritar el celular de Milman y no secuestrar los teléfonos de las dos mujeres —el de una de ellas incluso fue borrado por un colaborador de Bullrich—.



Además hay proyectos muy sospechosos que el propio Milman presentó antes y después del ataque, como el del 18 de agosto, que pedía información sobre seguridad para personas de “alta investidura” y decía: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir”.

Los hermanos Caputo y los millones misteriosos



Escudándose en que no se podía probar “que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica” y que no había pistas de que “los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, la fiscalía “cerró el caso” sin ahondar en el rastro de más de 10 millones de pesos que Caputo Hermanos —empresa de la familia de Nicolás, exministro de Finanzas de Mauricio Macri— le pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, por unos supuestos trabajos de carpintería que nunca realizó.

Defina Wagner y la vecina de Cristina



Pocos días antes de cumplirse el primer año del atentado, los abogados de la vicepresidenta pidieron a la Justicia que investigue a Delfina Wagner, candidata a legisladora por La Libertad Avanza, quien a su vez dijo que vive en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de la expresidenta.



Para la querella estas dos mujeres son clave en la vinculación entre los imputados por el atentado —Sabag Montiel y Uliarte— y la agrupación Revolución Federal. “Wagner es una activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con personas de la agrupación Revolución Federal”, dicen en un escrito en el que sitúan a la joven en el mismo lugar que los imputados por el atentado y exponen mensajes que cruzó con Sabag Montiel y con Uliarte.



Pero además de sus vinculaciones con los autores del atentado, Wagner conecta sospechosamente con Revolución Federal, con la famosa “vecina de Cristina” y hasta con el propio Gerardo Milman. Hasta agosto de 2023 la joven cronista no está siendo investigada en relación al ataque a la vicepresidenta.

