A una semana de la suspensión de la paritaria de municipales, no hay fecha de una nueva reunión

Mañana se reunirá uno de los sindicatos y podría haber novedades. De no llegar a un acuerdo amenazan con medidas de fuerza.

El miércoles pasado iba a realizarse la paritaria para fijar las bases de los próximos aumentos de empleados municipales de la provincia. Sin embargo, problemas entre las federaciones representantes y disturbios fuera de la Subsecretaría de Trabajo, obligaron a suspender la reunión. Hoy, una semana después, aún no hay fecha pactada para un nuevo encuentro y amenazan con medidas de fuerza.

“Al no estar garantizada la seguridad del cuerpo paritario y el desarrollo de la audiencia convocada, se suspende”, se dejó sentado en el acta que firmaron los delegados de los sindicatos que ingresaron al edificio gubernamental y los funcionarios enviados por las municipalidades.

El conflicto gira en torno a la representación de los empleados municipales que está en puja desde hace algunos años. Por un lado está la Federación de Sindicatos de Municipales de Mendoza (Fesimume) y por el otro la Federación de Sindicatos de Municipales de la Provincia de Mendoza (FSMPM). Ambas se arrogan el derecho a paritar y no está claro a quien le corresponde.

Pablo Barrera, delegado de SOEM de Guaymallén, declaró a El Cuco Digital que: “la Federación de Sindicatos de Municipales de Mendoza (Fesimume) convocó a una reunión que el Gobierno se la dio para el 24 de agosto. Fueron los secretarios de los 13 sindicatos municipales de Soem (Sindicato Obreros Empleados Municipales), secretarios de Gobierno y de Hacienda de los Municipios que no son afines a este gobierno, pero no fue el gobierno, no se presentó, ni tampoco miembros paritarias de las municipales radicales, así que se cayó la reunión”.

“Los compañeros de la otra federación no enviaron ningún miembro a la mesa paritaria. Son 4 los sindicatos que han quedado en esa federación y no se presentaron en un claro acto de que están con el Gobierno (…) Nosotros siempre buscamos la unidad, no importa el color político gremial porque queremos mejorar los básicos”, manifestó el representante.

Actualmente un empleado municipal contra un básico de entre 15 mil y 20 mil, que suele incrementarse con los adicionales. Por eso, los sindicatos solicitan un básico de $35 mil, un salario que igualmente continúa muy por debajo de la canasta básica que hoy está por encima de los $100 mil para una familia tipo de dos adultos y dos niños.

Mañana Fesimume se reunirá y podría haber novedades sobre una nueva reunión con el Ejecutivo.