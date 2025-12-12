Abel Pintos, Coti Sorokin y Lázaro Caballero confirmados para Tonada y Vendimia en Tunuyán

Así lo confirmó el intendente Emir Andraos.

Este viernes a las 11 horas, por medio de una conferencia de prensa, el intendente del departamento de Tunuyán, Emir Andemos, confirmó los artistas que se presentarán en el Festival de la Tonada.

Entre ellos, el principal artista que se presentará en el Festival Nacional de la Tonada edición 44, que se realizará el día sábado 31 de enero es Lázaro Caballero, un cantautor y compositor argentino de música folclórica. En tanto, para el día domingo 01 llegará Abel Pintos.

Cabe destacar que la Fiesta de la Vendimia Departamental se realizará el 30 de enero con la presentación de Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, más conocido como Coti Sorokin, Coti Espasa o simplemente Coti (Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, 14 de junio de 1969). Es un cantautor, músico y compositor argentino, conocido en América Latina y España por temas de su autoría como «Antes que ver el sol», «Nada fue un error» u «Otra vez».

En los próximos días se va a informar sobre los precios y más detalles de los eventos.