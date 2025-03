Abigeato en San Carlos: faenaron y robaron varios animales del interior de una finca

El propietario del lugar hacía 15 días que no estaba en la finca.

Un hombre de 75 años, llegó a su propiedad y realizó la denuncia correspondiente luego de que detectara el faltante de varios animales. La finca está ubicada en Tres Esquinas del departamento de San Carlos.

Cuando el personal arribó al lugar, entrevistó a la víctima, que dijo que hacía dos semanas no venía al campo y que al regresar se encontró con el posible faltante de animales y que, además, había encontrado algunos elementos, que habrían utilizado para faenar los animales.

Por el hecho intervino el Ayudante Fiscal, Abel Cappi, quien dispuso el secuestro de los elementos encontrados en el lugar y que se elaboraran las actas correspondientes. La Policía Rural también trabajó en el hecho.

Fuentes cercanas a la investigación, informaron a El Cuco Digital, que “en el lugar no tuvimos la posibilidad de saber si efectivamente había faltante de animales y que no se encontró ningún rastro ”, aseguró la fuente informativa.

Además, agregó: “hacían más de 15 días que la persona no estaba en el lugar, no había hecho él rejunte de los animales, la policía trabajo hizo todo lo que corresponde pero no se pudo encontrar algo que indique que faenaron en el lugar ”.

“Lo que se secuestró del lugar fue una autobomba que posiblemente era utilizada para darle agua a los animales y esa máquina que no pertenece al propietario, por eso hace suponer al denunciante que hubo un posible robo, pero no se pudo comprobar nada”, concluyó.