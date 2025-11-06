Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Los hechos sucedieron en calle Roca, Aristóbulo del Valle y en las inmediaciones de la pinturería Tous.

En los últimos días, tres mujeres fueron víctimas de los delincuentes en el departamento de Tunuyán. Según lo informado al medio, los robos fueron el mismo día y casi al mismo tiempo.

Una de las víctimas comentó a El Cuco Digital, que ella dejó su camioneta estacionada en las inmediaciones del Colegio del Niño Jesús y al salir descubrió su alarma activada y que le habían abierto la puerta para robar la cartera.

“Este hecho sucedió el pasado martes y en mi caso estoy segura de que la persona que hizo esto usó inhibidor de alarma, porque yo me bajé de la camioneta, la dejé cerrada y le puse alarma, luego sentí que se activó y cuando llegué, estaba abierta.

Otro de los casos, sucedió durante la jornada del miércoles, en calle Roca, donde otra mujer dejó su auto estacionado con una mochila en el asiento del acompañante y al regresar, costó que habían roto la ventanilla y le habían robado las pertenencias.

Por último, otro de los hechos con características similares tuvo lugar en las inmediaciones de la pinturería Tous, donde otra mujer sufrió el robo de sus pertenencias.