Abren las inscripciones para la Colonia de Verano 2026 en San Carlos

Es requisito presentar fotocopia del DNI al momento de la inscripción.

La Municipalidad de San Carlos informó que está disponible las inscripciones para la COLONIA DE VERANO 2026, destinada a niñas y niños de entre 5 y 12 años. Esta propuesta recreativa comenzará el 6 de enero y se desarrollará en distintos natatorios del departamento.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 17 de diciembre, en el horario de 9 a 12 horas. La modalidad de inscripción será presencial y deberá realizarse en el natatorio correspondiente.

Los espacios habilitados para la colonia son: Polideportivo Pareditas, Polideportivo Chilecito, Polideportivo San Carlos, Club Eugenio Bustos y Polideportivo La Consulta.

El costo de participación será de $15.000 por niño, mientras que para familias con dos o más hermanos el valor total será de $20.000. Es requisito presentar fotocopia del DNI al momento de la inscripción.