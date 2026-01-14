Abren los Natatorios Municipales en San Carlos: diversión y accesibilidad para todas las edades

Los natatorios estarán abiertos todos los sábados y domingos, en el horario de 14:30 a 20:00 horas.
La Municipalidad de San Carlos anunció la apertura oficial de los natatorios municipales en cuatro localidades del departamento: La Consulta, Pareditas, Chilecito y San Carlos. La iniciativa busca ofrecer espacios seguros y recreativos para disfrutar del verano en familia.
Con el objetivo de garantizar el acceso a toda la comunidad, se establecieron precios diferenciados por edad:
– Niños hasta 4 años: Gratis
– Niños de 5 a 12 años: $6.000
– Mayores de 12 años: $8.000