¿Abren o no abren?: qué pasará con los bancos durante el Jueves y Viernes Santo

El Jueves es día no laboral y el viernes feriado.

El fin de semana, con el Domingo de Ramos, inició la Semana Santa y mañana y pasado algunas actividades se verán afectadas.

El Jueves Santo es un día no laboral, esto significa que no funcionarán ni escuelas, ni bancos, ni organismos públicos. Por su parte, los comercios y empresas decidirán particularmente si trabajan o no. En tanto, el Viernes Santo sí es feriado.

De esta manera, este miércoles es el último día de la semana en que abrirán bancos. El normal funcionamiento se reactivará el lunes.

Cómo realizar una operación en Semana Santa sin ir al banco

Si necesitás hacer transacciones durante el Jueves y Viernes Santo, existen canales digitales que operarán con normalidad: