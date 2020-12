¿Abren o no? Qué pasará con los comercios del Valle de Uco durante los próximos feriados

by | Dic 4, 2020

Este lunes y martes son feriados.

Se viene un fin de semana XXL. Con motivo del Día de la Concepción de María, que se celebra cada 8 de diciembre, algunos podrán tomarse varios días de descanso. Como este año la festividad cae martes, se decidió incluir en el feriado al lunes y habrá fin de semana extra largo.

En ese sentido, desde el Centro de Empleados de Comercio, informaron que, en su mayoría, los locales abrirán mediodía.

“La mayoría de los comercios decide trabajar mediodía porque tienen que pagar las horas al 100% a los empleados. De tarde, en algunos lugares, abrirán los dueños”, informó Edith Nicora, secretaria general del CEC en Valle de Uco, en diálogo con El Cuco Digital.

“Como el 7 y el 8 son feriados, los trabajadores están en derecho de no concurrir, pero para cuidar su trabajo, y por la situación que se está viviendo, van a ir, pero les corresponden que les paguen al 100%. Si deciden no ir a trabajar, van a cobrar su salario habitual, no le pueden descontar esos días”, explicó.

De acuerdo a la Ley 20.744, en los días feriados el empleado debe recibir una doble remuneración. En tanto, en días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.