Abrieron en Valle de Uco las inscripciones para aspirantes a policías: fecha y requisitos

Será del 4 de marzo hasta el 30 de abril de 2024 en todas las sedes del IUSP de Mendoza.

La fecha para realizar el trámite será del 4 de marzo hasta el 30 de abril de 2024, en las distintas delegaciones del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), sede central, zona Sur, zona Este y Valle de Uco.

Desde la institución, las autoridades detallaron que la iniciativa tiene el fin de capacitar en seguridad pública, prevención, disuasión y/o represión del delito, situaciones de emergencia social, catástrofe y otros conflictos, e informar a la autoridad competente sobre la problemática de la seguridad.

“Para iniciar la inscripción hay que ingresar en la página www.iusp.uncuyo.edu.ar y llenar el formulario”, puntualizaron. Luego, la persona interesada tendrá que descargar e imprimir el papel para entregarlo cuando sea citado a asistir presencialmente a las sedes.

Para más información, se puede ingresar en https://iusp.uncuyo.edu.ar/curso-de-fpb-para-auxiliar. Mientras que para realizar consultas enviar un correo electrónico, en la siguiente dirección: Inscripcionesiusp@mendoza.gov.ar

Requisitos generales

-Ser argentino, nativo o por opción (tener nacionalidad y DNI argentino).

-Poseer secundario completo (sin adeudar materias al momento de la inscripción)

-Edad entre 18 a 28 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso.

-Estatura mínima: varones 1,65 m y mujeres: 1,60 m.

-No poseer tatuajes visibles (en antebrazos, manos y del cuello hacia la cabeza). Si los tuviera al momento de la inscripción, se le hará firmar el acta de compromiso indicando que debe removerlo/eliminarlo, con tiempo límite de 3 meses de iniciar el cursado. Si no, se procederá a darlo de baja del IUSP por no cumplir con los requisitos establecidos en el baremo médico vigente.

-Aprobar los exámenes de ingreso.

-No encontrarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios.

Requisitos específicos

-Aprobar el proceso de ingreso, que consta de cuatro etapas eliminatorias.

-Presentar la documentación personal y exámenes médicos pertinentes, los que serán solicitados oportunamente.