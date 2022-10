¡Abrieron las pre-inscripciones en el IES de La Consulta! Mirá las carreras y el proceso de ingreso

Más de 10 opciones para elegir.

Abrieron las pre-inscripciones para que los interesados en estudiar el 2023 puedan escoger su carrera en el Instituto de Educación Superior Valle de Uco, ubicado en el distrito de La Consulta, San Carlos.

En esta oportunidad, desde el Instituto informaron que serán únicamente virtuales.

Tec. Sup. en Administración de Empresas (Sede Central La Consulta, San Carlos)

Tec. Sup. en Higiene y Seguridad (Sede Central La Consulta, San Carlos)

Tec. Sup. en Mecatrónica (Sede Central La Consulta, San Carlos)

Tec. Sup. en Agronomía (Sede Central La Consulta, San Carlos)

Tec. Sup. en Agronomía (Sede Central San Rafael)

Tec. Sup. en Higiene y Seguridad (Sede Maipú)

Tec. Sup. en Viticultura y Enología-Modalidad a Distancia-CEVI

Tec. Sup. en Administración Pública-Modaliad a Distancia-CEVI

Tec. Sup. en Estadística Social- Modalida a Distancia-CEVI

PRE INSCRIPCIONES CERRADAS PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS

Enfermería Profesional (todas las sedes y turnos)

Tec. Sup. en Laboratorio de Análisis Clínicos (U.A. Capital)

Tec. Sup. en Gastronomía (Sede Central La Consulta, San Carlos)

Tec. Sup. en Enología e Industrias de los Alimentos (Sede Central- La Consulta, San Carlos)

¿Cuándo se comienza a cursar el Ingreso 2023?

El inicio de las actividades que tendrás que realizar durante el proceso de ingreso a través de las Aulas Virtuales será el Ciclo de Actualización de saberes previos, que en el caso de Enfermería Profesional, Tec. Sup. en Laboratorio de Análisis Clínicos, Tec. Sup. en Gastronmía, Tec. Sup. en Enología e Industrias de los Alimentos, será a partir del 24 de Octubre de 2022.

En el caso de Enfermería Profesional, Tec. Sup. en Enología y Tec. Sup. en Gastronomía había tiempo de inscribirse hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, para el resto de las carreras de la oferta educativa, las inscripciones se encontrarán abiertas hasta marzo de 2023. Y el proceso de ingreso se realizará en los meses de Febrero-Marzo 2023.

Para mayor información sobre las carreras en www.iesvu.edu.ar

Proceso de Ingreso 2023. Realizá tu pre inscripción on line en el siguiente link. https://iesvu.edu.ar/ingreso-2/

Sede Central

San Martín (N) 418, La Consulta, San Carlos. Mendoza.

Lunes a Viernes de 8 a 22 hs