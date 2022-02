¿Abrirán o no? Así se manejarán los comercios del Valle de Uco durante los feriados por Carnaval

Esto deben tener en cuenta los empleados y empleadores.

El 28 febrero y el 1 de marzo serán feriados por Carnaval por lo que habrá un fin de semana XXL en el país.

Según se informó desde el Centro de Empleados de Comercio del Valle de Uco, tanto el lunes como martes la mayoría de los comercios no abrirán sus puertas. Sí lo harán los supermercados y algunos casos aquellos locales atendidos por sus dueños.

¿Se paga doble?

Hay que tener en cuenta que los dos días son feriados nacionales y según establece la ley 20.744 en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. De esta manera, los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva, percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual.

En tanto, los comercios del centro de Mendoza abrirán el martes y desde Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (Cecitys) piden que los feriados turísticos sean días no laborables. En los días no laborables, el trabajo es optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.