Academia de Danzas de Tupungato realizó un audiovisual para celebrar la Vendimia

Se proyectará el sábado.

El Coirón es una academia de danzas del departamento tupungatino y en tiempos de pandemia se mostraron en permanente actividad, en esta instancia no fue la excepción. Organizaron un audiovisual de vendimia con el objetivo de revalorizar a cada trabajador vitivinícola, como así también el rubro artístico y cultural.

El proyecto inició por pedido de un miembro de la comunidad al apreciar que los departamentos se adaptaron en diversos modos para realizar la Vendimia, pero en Tupungato no se realizó explícitamente. “Soy nacida en Tupungato, me crié viendo y realizando trabajos en viñedos, sé que se siente participar de la verdadera vendimia; entonces no podía creer que por esta pandemia no lo apreciaríamos. Se lo mencioné a Fiama y Carla, ellas después implementaron su arte”, mencionó Micaela Leyes.

Carla Calderón y Fiama Castillo son gestoras culturales, referentes de diversas instituciones artísticas, por lo cual no dudaron en gestionar la idea que se les fue planteada. “Cuando nos contactó inmediatamente nos pusimos a trabajar y también nos preguntamos por qué esperar que otro lo haga, cuando nosotras podíamos revalorizarlo desde nuestro lugar”, expresó Fiama.

“Estos son los proyectos que nos gusta realizar, aquellos que son con pedidos de nuestra comunidad. Estamos acostumbradas a realizar eventos culturales y nuestras energías estaban intactas para empezar un nuevo desafío; fue allí cuando de pronto la academia y diversas personas comenzaron a sumarse y nació VENDIMIADORES DE HOY”, comentó la profesora Carla.

Con los recursos disponibles, los miembros de El Coirón, y diversos profesionales/colaboradores, se comenzó a grabar en plenos tiempos de Vendimia este audiovisual para poder ser transmitido el próximo 17 de abril, aún en actividad vitivinícola.

“Armamos un guión y planificación, rápidamente dimos aviso para comenzar las grabaciones, respectamos protocolos y medidas de prevención actuales, cuando nos dimos cuenta ya estaba el material en la instancia de edición, fue todo con mucho esfuerzo y les aseguro que este audiovisual tiene mucho amor y pasión por vendimia, es sumamente casero”, reafirmó Carla.

La producción no tuvo ningún costo económico, todo el trabajo fue colaborativo y con ayuda de personas con la misma pasión por vendimia. Utilizaron una cámara digital, un celular, trípode armado con pie de micrófono y una computadora. “Está más que claro que con muy pocos recursos se puede lograr mantener Vendimia, es impresionante cómo descubrimos que no somos las únicas que estábamos dispuestas hacer lo que sea por nuestra cultura,” mencionaron eufóricas.

La dirección y producción está a cargo de las jóvenes gestoras culturales, el ámbito artístico por los bailarines de la academia, el actoral por Micaela, quien realizó el pedido, junto a su marido Juan; sumando a padres de los bailarines. El diseño visual fue realizado por Pablo Aballay: imágenes aéreas Fuera de Foco, locaciones de Tupungato y la transmisión desde los estudios de Radio Hits 105.3.

El audiovisual se podrá ver por la fanpage de Academia de Danzas El Coirón (Facebook), el próximo sábado a las 19:00hs y será compartido en las páginas digitales de Uniendo Fronteras Latinoamérica, organización cultural compuesta por Chile, Argentina, Costa Rica, Paraguay, México, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá, Bolivia, Colombia, entre otros países.

“Los invitamos a disfrutar de la transmisión, será con difusión digital latinoamericana y es bueno reflexionar que somos responsables de que la Vendimia, nuestros trabajadores, la cultura y el arte se mantenga pese a cualquier pandemia acá o en donde sea”, finalizaron.