Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 23, 2025

logo el cuco digital

Academias y ballets se presentarán este domingo en el Auditorio Municipal de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El domingo 28 de septiembre se realizará una nueva jornada del Ciclo Cultural de Danza en el Auditorio Municipal. La actividad, organizada por el municipio, contará con dos funciones abiertas al público. En esta ocasión participarán academias y ballets locales con presentaciones programadas para la tarde y la noche.

“El ciclo busca dar espacio a los grupos de danza del departamento para que puedan mostrar su trabajo y compartirlo con la comunidad”, señalaron desde el área de Cultura. Además, se destacó que estas instancias permiten mantener un contacto directo entre artistas y vecinos.

A las 17 horas se presentarán Entrevero Gaucho y la Academia de Danzas Árabes Micaela Coronel. Luego, a las 20 horas, subirán al escenario Inca Mapu y Caporales Tunuyán, en una propuesta que abarca distintos estilos y tradiciones.

El Ciclo Cultural de Danza continuará desarrollándose durante los próximos meses como parte de la agenda artística local. Las entradas para las funciones ya pueden adquirirse en las academias participantes.

Fuente: Prensa Tunuyán 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Efemérides: se celebra el Día del Jubilado en la Argentina

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO