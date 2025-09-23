Academias y ballets se presentarán este domingo en el Auditorio Municipal de Tunuyán

El domingo 28 de septiembre se realizará una nueva jornada del Ciclo Cultural de Danza en el Auditorio Municipal. La actividad, organizada por el municipio, contará con dos funciones abiertas al público. En esta ocasión participarán academias y ballets locales con presentaciones programadas para la tarde y la noche.

“El ciclo busca dar espacio a los grupos de danza del departamento para que puedan mostrar su trabajo y compartirlo con la comunidad”, señalaron desde el área de Cultura. Además, se destacó que estas instancias permiten mantener un contacto directo entre artistas y vecinos.

A las 17 horas se presentarán Entrevero Gaucho y la Academia de Danzas Árabes Micaela Coronel. Luego, a las 20 horas, subirán al escenario Inca Mapu y Caporales Tunuyán, en una propuesta que abarca distintos estilos y tradiciones.

El Ciclo Cultural de Danza continuará desarrollándose durante los próximos meses como parte de la agenda artística local. Las entradas para las funciones ya pueden adquirirse en las academias participantes.

Fuente: Prensa Tunuyán