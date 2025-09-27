Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

septiembre 27, 2025

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

FOTO EL CUCO DIGITAL
Uno de los implicados no tenía licencia de conducir y su dosaje fue de 0,91 g/l.

Ayer, a las 22:50 horas, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se registró un accidente vial en el distrito La Consulta, San Carlos. El hecho ocurrió sobre calle Ejército de los Andes, frente a Arturo Tregea, y fue intervenido por personal de la Comisaría 41° y Policía Vial.

El siniestro involucró a dos motocicletas que circulaban en dirección de Este a Oeste. Al llegar a la intersección con calle Tregea, el conductor de una Zanella 150 cc, intentó girar en contramano hacia dicha arteria, momento en el que fue impactado en su costado izquierdo por otra motocicleta marca Corven, modelo Triax 150 .

Como resultado del choque, el conductor de la Corven fue diagnosticado con politraumatismos leves. El dosaje de alcohol en sangre del joven arrojó 0,00 g/l. En tanto, el conductor de la Zanella no poseía licencia de conducir y su dosaje fue de 0,91 g/l.

