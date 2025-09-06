Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 6, 2025

logo el cuco digital

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Foto ilustrativa.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Sufrió una grave lesión.

Este sábado a las 16:30 horas, la Policía de Mendoza llevó a cabo el rescate de un ciclista accidentado en la zona de picadas, senderos de ciclismo de Tunuyán. Según la información proporcionada por fuentes policiales la víctima de 48 años, sufrió una grave lesión tras caer en un zanjón de aproximadamente 2,5 metros de profundidad.

El hecho se desencadenó luego de que personal policial recibiera un llamado a la línea de emergencia alertando sobre un ciclista que habría caído en un zanjón en la zona mencionada. Ante la información limitada y la falta de referencias claras en el GPS del teléfono celular, se desplazó personal de la jurisdicción, logrando ubicar a un grupo de cuatro ciclistas que se encontraba en el lugar.

Según lo manifestado por los presentes, circulaban de este a oeste cuando el ciclista advirtió un corte en el camino producto de las lluvias. Al no lograr frenar a tiempo, cayó al interior del pozo, sufriendo una lesión que le impidió mover los miembros inferiores.

Posteriormente, personal motorista de Cuerpos Especiales guió al personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), coordinando con Bomberos Voluntarios para realizar el rescate. Una vez en el lugar, se diagnosticó al hombre con parálisis en los cuatro miembros. Fue trasladado en camilla de rescate a pie hasta la ambulancia, siendo derivado al nosocomio local para una mejor asistencia.

Intervino la Fiscalía de Jurisdicción.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO