Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Sufrió una grave lesión.

Este sábado a las 16:30 horas, la Policía de Mendoza llevó a cabo el rescate de un ciclista accidentado en la zona de picadas, senderos de ciclismo de Tunuyán. Según la información proporcionada por fuentes policiales la víctima de 48 años, sufrió una grave lesión tras caer en un zanjón de aproximadamente 2,5 metros de profundidad.

El hecho se desencadenó luego de que personal policial recibiera un llamado a la línea de emergencia alertando sobre un ciclista que habría caído en un zanjón en la zona mencionada. Ante la información limitada y la falta de referencias claras en el GPS del teléfono celular, se desplazó personal de la jurisdicción, logrando ubicar a un grupo de cuatro ciclistas que se encontraba en el lugar.

Según lo manifestado por los presentes, circulaban de este a oeste cuando el ciclista advirtió un corte en el camino producto de las lluvias. Al no lograr frenar a tiempo, cayó al interior del pozo, sufriendo una lesión que le impidió mover los miembros inferiores.

Posteriormente, personal motorista de Cuerpos Especiales guió al personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), coordinando con Bomberos Voluntarios para realizar el rescate. Una vez en el lugar, se diagnosticó al hombre con parálisis en los cuatro miembros. Fue trasladado en camilla de rescate a pie hasta la ambulancia, siendo derivado al nosocomio local para una mejor asistencia.

Intervino la Fiscalía de Jurisdicción.